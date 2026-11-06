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Estuvo en cárceles de Ilama y La Tolva: el historial de alias "Pitoche", detenido en El Pedregal

José Arturo Banegas García fue detenido por extorsión en 2014, estuvo recluido en dos centros penitenciarios y recuperó su libertad en 2025. Ahora es señalado de pertenecer a la pandilla Barrio 18

  • Actualizado: 06 de noviembre de 2026 a las 12:10
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Un historial de detenciones y reclusiones en centros penitenciarios registra José Arturo Banegas García, conocido con los alias de "Pitoche" o "Pirata", quien fue capturado nuevamente por la Policía Nacional en la colonia El Pedregal, en Tegucigalpa, capital de Honduras.

 Foto: DAET
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El hombre, de 31 años, tiene antecedentes por el delito de extorsión, por el que fue detenido en 2014. Posteriormente, permaneció recluido en el centro penitenciario de La Tolva, en Morocelí, El Paraíso, en 2017, y en la cárcel de Ilama, Santa Bárbara, en 2023.

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De acuerdo con el informe policial, Banegas García recuperó su libertad en 2025. Sin embargo, las autoridades lo señalan nuevamente de estar vinculado con actividades criminales y de pertenecer a la pandilla Barrio 18.

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Su más reciente captura se ejecutó en el sector de La Guasalona, en la colonia El Pedregal, durante un operativo en el que participaron agentes de la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET), junto con elementos motorizados de la Unidad Metropolitana de Prevención número 3 (UMEP-3).

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Según las investigaciones policiales, "Pitoche" tendría alrededor de cinco años de integrar esa estructura criminal y ocuparía el rango de "homie".

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Durante su presentación ante las autoridades, Banegas García llamó la atención por su actitud desafiante, pues realizó varias señas alusivas a la pandilla Barrio 18, sin mostrar inconveniente ante las cámaras.

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La detención ocurre en un contexto de endurecimiento de las medidas contra las maras y pandillas, luego de la aprobación de reformas al Código Penal impulsadas por el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS), que preside el mandatario Nasry "Tito" Asfura.

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Las modificaciones establecen penas de 30 a 40 años de prisión para integrantes de pandillas y hasta cadena perpetua para sus líderes y financiadores. También contemplan prisión preventiva obligatoria por asociación terrorista y la creación de una Fuerza Especial Penitenciaria.

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El paquete incluye, además, controles biométricos y nuevas restricciones para los reclusos en módulos de máxima seguridad.

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El sospechoso quedó a disposición de las autoridades correspondientes para que se determine su situación legal.

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