Estuvo en cárceles de Ilama y La Tolva: el historial de alias "Pitoche", detenido en El Pedregal

Un historial de detenciones y reclusiones en centros penitenciarios registra José Arturo Banegas García, conocido con los alias de "Pitoche" o "Pirata", quien fue capturado nuevamente por la Policía Nacional en la colonia El Pedregal, en Tegucigalpa, capital de Honduras.
El hombre, de 31 años, tiene antecedentes por el delito de extorsión, por el que fue detenido en 2014. Posteriormente, permaneció recluido en el centro penitenciario de La Tolva, en Morocelí, El Paraíso, en 2017, y en la cárcel de Ilama, Santa Bárbara, en 2023.
De acuerdo con el informe policial, Banegas García recuperó su libertad en 2025. Sin embargo, las autoridades lo señalan nuevamente de estar vinculado con actividades criminales y de pertenecer a la pandilla Barrio 18.
Su más reciente captura se ejecutó en el sector de La Guasalona, en la colonia El Pedregal, durante un operativo en el que participaron agentes de la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET), junto con elementos motorizados de la Unidad Metropolitana de Prevención número 3 (UMEP-3).
Según las investigaciones policiales, "Pitoche" tendría alrededor de cinco años de integrar esa estructura criminal y ocuparía el rango de "homie".
Durante su presentación ante las autoridades, Banegas García llamó la atención por su actitud desafiante, pues realizó varias señas alusivas a la pandilla Barrio 18, sin mostrar inconveniente ante las cámaras.
La detención ocurre en un contexto de endurecimiento de las medidas contra las maras y pandillas, luego de la aprobación de reformas al Código Penal impulsadas por el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS), que preside el mandatario Nasry "Tito" Asfura.
Las modificaciones establecen penas de 30 a 40 años de prisión para integrantes de pandillas y hasta cadena perpetua para sus líderes y financiadores. También contemplan prisión preventiva obligatoria por asociación terrorista y la creación de una Fuerza Especial Penitenciaria.
El paquete incluye, además, controles biométricos y nuevas restricciones para los reclusos en módulos de máxima seguridad.
El sospechoso quedó a disposición de las autoridades correspondientes para que se determine su situación legal.