¿Pueden capturarte en Honduras por tener un tatuaje de mariposa? Esto dice la Policía

Tener una mariposa tatuada debajo del ombligo no significa automáticamente que una persona pueda ser detenida en Honduras. La Policía Nacional aclaró que el elemento determinante durante las inspecciones no es la figura plasmada en la piel, sino si existe alguna relación entre el diseño y las estructuras criminales.
La explicación surgió luego de que un usuario consultara a la institución, a través de Facebook, si podría ser detenido por llevar ese tipo de tatuaje.
«¿Y si traigo una mariposa debajo del ombligo también me llevan?», preguntó el internauta.
Ante la interrogante, la Policía respondió: «Si esa mariposa se la hizo por seguir lineamientos de estructuras terroristas, sí. Tenemos especialistas en análisis de la información que perfilan criminales».
La aclaración establece que incluso un diseño aparentemente común puede llamar la atención de los investigadores si existen elementos que indiquen que fue realizado siguiendo instrucciones, códigos o patrones utilizados por una organización criminal.
¿Cómo determinarán si un tatuaje está relacionado con pandillas?La Policía Nacional explicó que cuenta con personal especializado en el análisis de información para identificar posibles vínculos entre los tatuajes y la simbología utilizada por estructuras como la Mara Salvatrucha (MS-13), la Pandilla 18 y otras organizaciones criminales.
El objetivo de estas revisiones es diferenciar los tatuajes artísticos, familiares o personales de aquellos que podrían funcionar como mecanismos de identificación o demostrar vínculos con grupos delictivos.
En declaraciones anteriores, el director de la Policía Nacional, Rigoberto Oseguera Mass, sostuvo que llevar un tatuaje no constituye, por sí solo, una razón para detener a una persona. "No crea que solo porque anda el tatuaje es que ya lo vamos a detener", manifestó el funcionario al explicar los criterios que deben considerar los investigadores.
En Tegucigalpa, los agentes ya realizan inspecciones en las que solicitan documentos de identificación y revisan posibles señales relacionadas con estas estructuras criminales.
Las inspecciones se desarrollan en el contexto de la Ley Especial para el Fortalecimiento del Marco Penal y Procesal en el Combate a Asociaciones Terroristas, Maras y Pandillas, aprobada por el Congreso Nacional el 27 de octubre de 2026 y vigente desde el 3 de noviembre, tras su publicación en el diario oficial La Gaceta.