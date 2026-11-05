Mujer engañaba a jóvenes con trabajos domésticos para entregarlas a “El Diablo”

Una mujer de 38 años fue capturada por su presunta participación en una red de trata de personas vinculada al denominado “Cártel del Diablo”, luego de ser señalada de utilizar falsas ofertas de empleo doméstico para reclutar jóvenes que posteriormente eran víctimas de abusos sexuales.
La detención se ejecutó la mañana de este jueves 5 de noviembre en la colonia Flor de Cuba, en San Pedro Sula, Cortés, al norte de Honduras, mediante un operativo de agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), quienes mantenían labores de seguimiento y vigilancia sobre la sospechosa.
De acuerdo con las investigaciones policiales, la mujer ofrecía supuestos trabajos domésticos a jovencitas para ganarse su confianza y conseguir que aceptaran acompañarla. Posteriormente, bajo amenazas, las trasladaba a hoteles, donde presuntamente eran abusadas sexualmente por alias “El Diablo” y otros miembros de la estructura criminal.
Las autoridades identifican a la detenida, de quien no se brindó la identidad, como una presunta integrante y colaboradora cercana de esta organización delictiva. Además, la vinculan con la venta y distribución de drogas en Sulaco, Yoro, y comunidades cercanas.
La sospechosa, originaria de Sulaco y residente en San Pedro Sula, tenía una orden de captura emitida el 20 de octubre de 2026 por los Juzgados de Letras con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción.
El requerimiento judicial la señala como presunta responsable del delito de trata de personas agravada con la finalidad de realizar actividades delictivas, en perjuicio de un testigo protegido.
La detención ocurre después de los operativos realizados el miércoles en Sulaco, Victoria y otros sectores de Yoro, donde las autoridades reportaron 22 personas capturadas por su presunta relación con el “Cártel del Diablo”.
La DPI continúa las investigaciones para identificar a otros posibles integrantes y establecer las responsabilidades individuales dentro de esta estructura criminal.
El jefe regional de la DPI, César Ruiz, explicó que la captura se desarrolló con apoyo de equipos de inteligencia policial, luego de recibir información sobre la posible vinculación de la mujer con el grupo criminal.
La mujer detenida en San Pedro Sula fue puesta a disposición de los juzgados competentes.