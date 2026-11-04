Trasladan y presentan en San Pedro Sula a los 22 capturados tras fuerte operativo en Sulaco

Un total de 22 personas fueron capturadas durante una serie de operativos policiales desarrollados en Sulaco y otros sectores de Yoro como Victoria, como parte de las investigaciones contra una estructura criminal denominada Cartel del Diablo y la entrada en vigencia de las reformas penales.
Las autoridades policiales presentaron a los detenidos ante los medios de comunicación en San Pedro Sula, Cortés, donde dieron a conocer los resultados de las operaciones ejecutadas en el departamento de Yoro.
El director de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), comisionado Rolando Ponce Canales, confirmó en laa conferencia de prensa las capturas y explicó que los sospechosos son investigados por su presunta vinculación con el Cartel del Diablo.
Al ser abordado sobre la captura de tres mujeres en el operativo, Ponce Canales, amplió que la DPI cuenta con elementos probatorios contra cada uno de los capturados y que será en los requerimientos que la Fiscalía presente que se darán a conocer los cargos detalladamente.
Los operativos incluyeron una serie de allanamientos en distintos puntos de Sulaco, municipio de Yoro donde las autoridades concentraron parte de las acciones para desarticular la estructura criminall que en los últimos meses ha sido responsable de varios sonados crímenes.
De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, durante las intervenciones también fueron capturadas personas señaladas de colaborar con las actividades de esta organización delictiva realizando funciones como administradoras.
Las operaciones policiales se extendieron desde horas de la mañana hasta el mediodía de este 4 de noviembre, tanto en Sulaco como en el municipio de Victoria, Yoro, donde también se ejecutaron acciones de búsqueda y captura.
Además de los 22 detenidos se realizaron algunos decomisos, entre ellos diez motocicletas y una cuatrimoto que habrían sido utilizadas para encubrir actividades de narcomenudeo del Cártel del Diablo, detalló de su lado el subsecretario de Estado en el Despacho de Asuntos Policiales, Rommel Armando Martínez Torres.
En total, en sector del norte del país los equipos policiales realizaron 31 allanamientos y ejecutaron procedimientos relacionados con 28 órdenes de captura, según el balance presentado por las autoridades en la conferencia.
Los detenidos son investigados por su presunta participación en diferentes hechos delictivos que las autoridades atribuyen a la estructura criminal que opera en la zona como el caso del pastor y cafetalero Óscar Núñez, quien fue secuestrado y asesinado pese a que su familia pagó el rescate.
De este grupo delictivo, declarado terrorista por las autoridades, ya habían previamente varias personas detenidos, excepto Esteban Ferrera, alias "Diablo", líder del Cartel del Diablo, quien incluso publicó en redes sociales un video en el que retaba a la Policía Nacional a capturarlo.
Entre los delitos que se les imputan figuran terrorismo, asesinato, femicidio, tentativa de asesinato y extorsión en perjuicio de un testigo protegido, ampliaron las autoridades.
Las investigaciones buscan establecer el grado de participación de cada uno de los sospechosos y determinar los vínculos que habrían mantenido con la organización criminal que operaba entre Sulaco, Yoro, y Marale, Francisco Morazán.
El director de la DPI señaló que las acciones forman parte de una nueva etapa en el combate a la criminalidad, bajo un concepto de integridad operacional que involucra distintas instituciones del Estado
Según Ponce Canales, las operaciones cuentan con el respaldo político de la Presidencia de la República y el Congreso Nacional, en el marco de las acciones orientadas a la prevención y el control del delito.
Después de su presentación ante los medios de comunicación, los 22 detenidos deberán ser puestos a disposición de las autoridades judiciales para continuar con el procedimiento legal correspondiente.