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Pandilla 18 y Cartel del Diablo: 32 capturados en operativos tras entrada en vigor de ley contra terroristas

Sin orden de captura y con análisis de tatuajes, es como se llevaron a cabo los operativos este miércoles, dejando como resultados 32 capturados, presuntamente miembros de estructuras terroristas

  • Actualizado: 04 de noviembre de 2026 a las 11:54
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En conferencia de prensa, las autoridades reportaron de manera preliminar 32 capturas, de las cuales 21 corresponderían supuestamente a integrantes del Cartel del Diablo.

 Foto: Cortesía
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"Con estas reformas podremos realizar operaciones antiterroristas a nivel nacional, podremos allanar y arrestar sin orden de captura porque el delito de asociación terrorista se considera un delito de flagrancia permanente", dijo el ministro de Seguridad, Gerzon Velásquez.

 Foto: David Romero/ EL HERALDO
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El ministro aclaró que las reformas también contemplan facultades para detener a ciudadanos que porten tatuajes alusivos a alguna de las estructuras declaradas terroristas.

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Si cualquiera de las agencias de seguridad tiene un operativo y" aparece alguien rayado con el signo de la 18, MS-13 y Cartel del Diablo, automáticamente se puede arrestar y remitirse a las autoridades correspondientes", explicó el ministro.

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Los operativos se desarrollaron en diferentes puntos del país. En Sulaco, Yoro, donde las autoridades ubican operaciones del Cartel del Diablo, se reportó el mayor número de capturas.

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En Tegucigalpa también se llevaron a cabo intervenciones y allanamientos en las colonias Estados Unidos, San Miguel, La Era, Villa Nueva y 14 de Marzo. En la capital se habría capturado a unas cinco personas.

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En San Pedro Sula también se ejecutaron allanamientos y despliegues policiales en el valle de Sula y otros sectores de la zona norte.

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El ministro confirmó que cuentan con peritos especializados en el análisis de tatuajes. Además, explicó que cada caso estará acompañado de un documento técnico que determinará si el diseño corresponde o no a alguna pandilla.

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Entre los capturados figuran presuntos integrantes de la Pandilla 18, la Mara Salvatrucha (MS-13) y el Cartel del Diablo, estructuras que fueron declaradas organizaciones terroristas por las autoridades hondureñas.

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Las reformas permiten ejecutar operativos bajo las nuevas facultades contempladas en la normativa, entre ellas las detenciones por asociación terrorista en flagrancia, según lo explicado por el ministro de Seguridad.

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De acuerdo con el reporte preliminar, entre los detenidos figuran cinco presuntos integrantes de la Pandilla 18 y uno de la MS-13 en Tegucigalpa y San Pedro Sula. Mientras tanto, en Yoro se reportó la captura de 21 personas: 18 hombres y tres mujeres.

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