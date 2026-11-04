Pandilla 18 y Cartel del Diablo: 32 capturados en operativos tras entrada en vigor de ley contra terroristas

En conferencia de prensa, las autoridades reportaron de manera preliminar 32 capturas, de las cuales 21 corresponderían supuestamente a integrantes del Cartel del Diablo.
"Con estas reformas podremos realizar operaciones antiterroristas a nivel nacional, podremos allanar y arrestar sin orden de captura porque el delito de asociación terrorista se considera un delito de flagrancia permanente", dijo el ministro de Seguridad, Gerzon Velásquez.
El ministro aclaró que las reformas también contemplan facultades para detener a ciudadanos que porten tatuajes alusivos a alguna de las estructuras declaradas terroristas.
Si cualquiera de las agencias de seguridad tiene un operativo y" aparece alguien rayado con el signo de la 18, MS-13 y Cartel del Diablo, automáticamente se puede arrestar y remitirse a las autoridades correspondientes", explicó el ministro.
Los operativos se desarrollaron en diferentes puntos del país. En Sulaco, Yoro, donde las autoridades ubican operaciones del Cartel del Diablo, se reportó el mayor número de capturas.
En Tegucigalpa también se llevaron a cabo intervenciones y allanamientos en las colonias Estados Unidos, San Miguel, La Era, Villa Nueva y 14 de Marzo. En la capital se habría capturado a unas cinco personas.
En San Pedro Sula también se ejecutaron allanamientos y despliegues policiales en el valle de Sula y otros sectores de la zona norte.
El ministro confirmó que cuentan con peritos especializados en el análisis de tatuajes. Además, explicó que cada caso estará acompañado de un documento técnico que determinará si el diseño corresponde o no a alguna pandilla.
Entre los capturados figuran presuntos integrantes de la Pandilla 18, la Mara Salvatrucha (MS-13) y el Cartel del Diablo, estructuras que fueron declaradas organizaciones terroristas por las autoridades hondureñas.
Las reformas permiten ejecutar operativos bajo las nuevas facultades contempladas en la normativa, entre ellas las detenciones por asociación terrorista en flagrancia, según lo explicado por el ministro de Seguridad.
De acuerdo con el reporte preliminar, entre los detenidos figuran cinco presuntos integrantes de la Pandilla 18 y uno de la MS-13 en Tegucigalpa y San Pedro Sula. Mientras tanto, en Yoro se reportó la captura de 21 personas: 18 hombres y tres mujeres.