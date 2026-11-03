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Tatuajes de la MS-13 en espalda y cuello: "El Chino 13", supuesto terrorista capturado en Siguatepeque

¿Quién es alias "El Chino 13"? Se trata de un hombre de 45 años señalado por las autoridades como integrante de la MS-13, con más de 28 años en la estructura criminal

  • Actualizado: 03 de noviembre de 2026 a las 15:49
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Un supuesto integrante de la Mara Salvatrucha (MS-13), con más de 28 años de trayectoria dentro de esta estructura criminal declarada terrorista, fue capturado en Siguatepeque. ¿Quién es alias "El Chino 13"?

 Foto: Cortesía
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Con varias partes de su cuerpo cubiertas de tatuajes alusivos a la Mara Ms-13, la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET) capturó a un presunto integrante de la Mara Salvatrucha (MS-13).

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El detenido fue identificado como alias "El Chino 13", de 45 años. Su captura se realizó en el barrio Zaragoza, municipio de Siguatepeque, departamento de Comayagua.

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Según las autoridades, el sospechoso desempeñaría el rango de "Homeboy/Compa" dentro de la MS-13. Su historial criminal habría comenzado en 1998, cuando ingresó a la estructura mediante un rito de iniciación en Estados Unidos, por lo que acumularía aproximadamente 28 años de pertenecer a esta organización.

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De acuerdo con el informe policial, alias "El Chino 13" sería integrante de la clica "Normandie Locos Salvatruchos" y habría sido deportado de Estados Unidos el 30 de septiembre de 2022.

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En ese país, el sospechoso habría permanecido recluido por delitos relacionados con el consumo de drogas y por conducir bajo los efectos del alcohol y otras sustancias estupefacientes.

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"Al suponerlo responsable del delito de asociaciones terroristas, el detenido fue puesto a disposición de los juzgados correspondientes para continuar con el procedimiento con base en ley", informaron las autoridades.

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Entre los tatuajes que presenta el sospechoso destaca uno de grandes dimensiones en la espalda, con las palabras Mara Salvatrucha. Esta estructura, junto a la Pandilla 18 y el Cártel del Diablo, fue declarada organización terrorista en Honduras.

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Las recientes reformas aprobadas en el Congreso Nacional establecen disposiciones para combatir estas estructuras criminales y contemplan el uso de tatuajes alusivos a ellas como elementos de prueba dentro de los procesos judiciales.

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El hombre, de 45 años, también tiene tatuajes en el pecho, el estómago, los brazos y el cuello. Algunos están relacionados con estructuras criminales, mientras que otros corresponden a rostros y diferentes diseños.

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