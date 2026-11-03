Tatuajes de la MS-13 en espalda y cuello: "El Chino 13", supuesto terrorista capturado en Siguatepeque

Un supuesto integrante de la Mara Salvatrucha (MS-13), con más de 28 años de trayectoria dentro de esta estructura criminal declarada terrorista, fue capturado en Siguatepeque. ¿Quién es alias "El Chino 13"?
Con varias partes de su cuerpo cubiertas de tatuajes alusivos a la Mara Ms-13, la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET) capturó a un presunto integrante de la Mara Salvatrucha (MS-13).
El detenido fue identificado como alias "El Chino 13", de 45 años. Su captura se realizó en el barrio Zaragoza, municipio de Siguatepeque, departamento de Comayagua.
Según las autoridades, el sospechoso desempeñaría el rango de "Homeboy/Compa" dentro de la MS-13. Su historial criminal habría comenzado en 1998, cuando ingresó a la estructura mediante un rito de iniciación en Estados Unidos, por lo que acumularía aproximadamente 28 años de pertenecer a esta organización.
De acuerdo con el informe policial, alias "El Chino 13" sería integrante de la clica "Normandie Locos Salvatruchos" y habría sido deportado de Estados Unidos el 30 de septiembre de 2022.
En ese país, el sospechoso habría permanecido recluido por delitos relacionados con el consumo de drogas y por conducir bajo los efectos del alcohol y otras sustancias estupefacientes.
"Al suponerlo responsable del delito de asociaciones terroristas, el detenido fue puesto a disposición de los juzgados correspondientes para continuar con el procedimiento con base en ley", informaron las autoridades.
Entre los tatuajes que presenta el sospechoso destaca uno de grandes dimensiones en la espalda, con las palabras Mara Salvatrucha. Esta estructura, junto a la Pandilla 18 y el Cártel del Diablo, fue declarada organización terrorista en Honduras.
Las recientes reformas aprobadas en el Congreso Nacional establecen disposiciones para combatir estas estructuras criminales y contemplan el uso de tatuajes alusivos a ellas como elementos de prueba dentro de los procesos judiciales.
El hombre, de 45 años, también tiene tatuajes en el pecho, el estómago, los brazos y el cuello. Algunos están relacionados con estructuras criminales, mientras que otros corresponden a rostros y diferentes diseños.