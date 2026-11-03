Siete meses después del secuestro de su hijo mataron a empresario en Utila

El caso del empresario asesinado Edwin Cabrera en Utila, Islas de la Bahía, ha dado un giro luego que se conociera que su hijo fue secuestrado y, hasta el momento, no se conocen más detalles de su paradero. Esto es lo último del caso.
El hecho se registró el domingo 1 de noviembre de 2026 en el municipio de Utila, Islas de la Bahía.
Edwin Cabrera de 45 años, también conocido como Eddy Cabrera, se encontraba en su vivienda, ubicada cerca del hotel Mango Inn Resort, cuando, alrededor de las 3:40 pm, dos individuos encapuchados le dispararon en varias ocasiones.
Cabrera era originario de Trujillo, Colón, y se dedicaba al alquiler de carros de golf y motocicletas en la isla de Utila, Islas de la Bahía.
En un intento por salvarle la vida, sus familiares lo trasladaron en avioneta hacia La Ceiba. Sin embargo, los paramédicos que lo asistieron confirmaron su muerte cuando la aeronave aterrizó en el aeropuerto ceibeño Guillermo Anderson.
Ahora ha surgido que la muerte de Cabrera se registra siete meses después de que su hijo, Edwin Roney Cabrera Mejía, fuera secuestrado en La Ceiba, Atlántida. Desde entonces, se desconoce su paradero.
Reportes precisan que el hijo de Cabrera fue interceptado el lunes 30 de marzo por un grupo de hombres alrededor de las 8:30 am, cuando caminaba en las afueras de un centro comercial. Según el reporte policial, los sujetos lo subieron a un microbús y se lo llevaron con rumbo desconocido.
Posteriormente, sus familiares recibieron una llamada en la que les exigían una fuerte cantidad de dinero a cambio de su liberación. Pese a que la familia realizó el pago, hasta la fecha desconoce su paradero.
"Manejamos varias líneas de investigación y no podemos descartar que ambos hechos estén relacionados. Posiblemente enemistades de la familia sean los responsables, no lo sabemos. Hay que esperar lo que arrojan las investigaciones y, hasta que no tengamos algo concreto, no podemos dar a conocer tanto detalle para no entorpecer el trabajo de los agentes", dijo el comisionado Samir Rodríguez.
El crimen del empresario isleño empañó el ambiente de la isla.