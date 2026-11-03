Siete meses después del secuestro de su hijo mataron a empresario en Utila

"Manejamos varias líneas de investigación y no podemos descartar que ambos hechos estén relacionados. Posiblemente enemistades de la familia sean los responsables, no lo sabemos. Hay que esperar lo que arrojan las investigaciones y, hasta que no tengamos algo concreto, no podemos dar a conocer tanto detalle para no entorpecer el trabajo de los agentes", dijo el comisionado Samir Rodríguez.