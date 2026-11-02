Estaba lavando su carro cuando lo asesinaron: crimen de Wilson Baquedano en Choluteca

Un comerciante de nombre Wilson Baquedano perdió la vida de manera violenta en el departamento de Choluteca. Según reportes, él era vendedor de frutas y estaba con su hijo pequeño cuando le arrebataron la vida.
Wilson Baquedano era vendedor de frutas y verduras y fue asesinado a balazos frente a su hijo de cuatro años en el sector de Monjarás, Choluteca.
Según las autoridades, el crimen del comerciante ocurrió el domingo 1 de noviembre en la carretera que conduce hacia Cedeño, en circunstancias que todavía no han sido esclarecidas.
Las autoridades policiales informaron que aún no hay nadie detenido por el crimen del Baquedano, quien era bastante reconocido en el sector.
Reportes indican que Wilson Baquedano era originario de Monagas, Marcovia.
Además de su actividad comercial, Wilson Baquedano formaba parte del grupo Los Alacranes del Sur.
En redes sociales se viralizó un video donde él aparecía bailando y disfrutando. Quienes lo conocieron afirmaron que era muy alegre y carismático.
“Wilson no solo era un hombre trabajador que recorría las calles vendiendo frutas y verduras; también tenía una gran alegría por la vida y el don de la música”, expresaron personas cercanas en redes.
Según detallaron, Baquedano tenía una denuncia previa en su contra por el delito de amenazas, por lo que los agentes investigan si este antecedente podría estar relacionado con el crimen y si el móvil estaría vinculado a posibles enemistades personales. No obstante, aclararon que esta hipótesis aún no ha sido confirmada.
Él era bastante conocido por su venta de frutas y verduras, además de ser aficionado a la música y estar en un grupo musical.