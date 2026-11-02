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Estaba lavando su carro cuando lo asesinaron: crimen de Wilson Baquedano en Choluteca

Wilson Baquedano era vendedor de frutas y perdió la vida de forma violenta en Monjarás, Choluteca

  • Actualizado: 02 de noviembre de 2026 a las 12:53
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Un comerciante de nombre Wilson Baquedano perdió la vida de manera violenta en el departamento de Choluteca. Según reportes, él era vendedor de frutas y estaba con su hijo pequeño cuando le arrebataron la vida.

Fotos: Cortesía redes
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Wilson Baquedano era vendedor de frutas y verduras y fue asesinado a balazos frente a su hijo de cuatro años en el sector de Monjarás, Choluteca.

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Según las autoridades, el crimen del comerciante ocurrió el domingo 1 de noviembre en la carretera que conduce hacia Cedeño, en circunstancias que todavía no han sido esclarecidas.

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Las autoridades policiales informaron que aún no hay nadie detenido por el crimen del Baquedano, quien era bastante reconocido en el sector.

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Reportes indican que Wilson Baquedano era originario de Monagas, Marcovia.

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Además de su actividad comercial, Wilson Baquedano formaba parte del grupo Los Alacranes del Sur.

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En redes sociales se viralizó un video donde él aparecía bailando y disfrutando. Quienes lo conocieron afirmaron que era muy alegre y carismático.

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“Wilson no solo era un hombre trabajador que recorría las calles vendiendo frutas y verduras; también tenía una gran alegría por la vida y el don de la música”, expresaron personas cercanas en redes.

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Según detallaron, Baquedano tenía una denuncia previa en su contra por el delito de amenazas, por lo que los agentes investigan si este antecedente podría estar relacionado con el crimen y si el móvil estaría vinculado a posibles enemistades personales. No obstante, aclararon que esta hipótesis aún no ha sido confirmada.

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Él era bastante conocido por su venta de frutas y verduras, además de ser aficionado a la música y estar en un grupo musical.

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