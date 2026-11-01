Familia de pareja que murió en cabañas de Tatumbla se pronuncia tras requerimientos

La muerte de Nicole Alejandra Figueroa López y Luis Alonzo Oseguera Betancourth, pareja que murió en una cabaña en Tatumbla, sigue dando de qué hablar luego que el Ministerio Público (MP) presentó un requerimiento fiscal contra dos personas por su presunta responsabilidad en la muerte; asimismo, contra un agente policial. La familia de la joven se pronunció al respecto.
El MP acusa a dos personas por el delito de homicidio imprudente en perjuicio de Nicole Alejandra Figueroa López y Luis Alonzo Oseguera Betancourth. El hecho ocurrió el 16 de agosto de 2025, cuando la pareja ingresó al establecimiento con la intención de hospedarse durante tres días en una de sus cabañas.
A la mañana siguiente, alrededor de las 8:00 AM, empleados llegaron a la habitación para entregarles el desayuno, pero no obtuvieron respuesta. Nicole y Luis estaban sin vida.
El Ministerio Público presentó un requerimiento fiscal contra un agente de la Policía Nacional por el supuesto delito de malversación por apropiación en perjuicio de la administración pública.
Según las investigaciones, el funcionario habría utilizado documentos personales de Nicole Alejandra Figueroa para realizar diferentes transacciones en establecimientos comerciales.
También hay una acusación contra los propietarios de la cabaña. La hermana de la joven charló con EL HERALDO y se pronunció.
"Acusaron a la propietaria de las cabañas y a su hijo, además a un policía que fue quien utilizó las tarjetas de mi hermana. Como familiares nos tomó por sorpresa lo del policía, no teníamos idea que eso había sucedido", dijo Marezza Figueroa.
"Esperamos las audiencias que vienen para poder conocer detalles que por el momento desconocemos. Finalmente, nuestra petición sigue siendo la misma: que se haga justicia", añadió la joven.
"Desde el primer momento que Nicol y Alonso no respondían sus celulares, llamé personalmente al número de las cabañas y el celular estaba apagado, nunca nos dieron una respuesta de qué había pasado. Hasta el día de hoy no sé quiénes son esas personas, no los conozco", recordó.
Los dictámenes médico-legales establecieron que Nicol y Luis Alonso murieron por asfixia debido a intoxicación con monóxido de carbono. El documento también determinó que la manera de muerte fue homicida, según la información divulgada por el Ministerio Público. Se presentó requerimiento contra la propietaria del establecimiento y su hijo, a quienes se les supone responsables del delito de homicidio imprudente.