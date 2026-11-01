Familia de pareja que murió en cabañas de Tatumbla se pronuncia tras requerimientos

Los dictámenes médico-legales establecieron que Nicol y Luis Alonso murieron por asfixia debido a intoxicación con monóxido de carbono. El documento también determinó que la manera de muerte fue homicida, según la información divulgada por el Ministerio Público. Se presentó requerimiento contra la propietaria del establecimiento y su hijo, a quienes se les supone responsables del delito de homicidio imprudente.