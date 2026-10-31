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¿Qué ha pasado con el caso de la pareja hallada muerta en cabaña de Tatumbla? MP acusa a dos personas y un policía

La muerte de Nicole Alejandra Figueroa López y Luis Alonzo Oseguera Betancourth sigue causando conmoción, ahora por las nuevas acusaciones del Ministerio Público. Aquí los nuevos detalles

  • Actualizado: 31 de octubre de 2026 a las 10:01
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El Ministerio Público (MP) presentó un requerimiento fiscal contra dos personas por su presunta responsabilidad en la muerte; asimismo, contra un agente policial. Aquí los detalles.

 Fotos: Cortesía
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La Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida los acusa por el delito de homicidio imprudente en perjuicio de Nicole Alejandra Figueroa López y Luis Alonzo Oseguera Betancourth.

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El hecho ocurrió el 16 de agosto de 2025, cuando la pareja ingresó al establecimiento con la intención de hospedarse durante tres días en una de sus cabañas.

 Foto: Cortesía
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Sin embargo, la mañana siguiente, alrededor de las 8:00, empleados llegaron a la habitación para entregarles el desayuno, pero no obtuvieron respuesta.

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Ante la situación, los trabajadores se comunicaron con los propietarios, quienes posteriormente acudieron al lugar y encontraron a Nicole y Luis sin vida.

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Las investigaciones de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) permitieron establecer las circunstancias del fallecimiento y derivaron en la acusación contra los propietarios de la cabaña.

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En el mismo caso, el Ministerio Público presentó un requerimiento fiscal contra un agente de la Policía Nacional por el supuesto delito de malversación por apropiación en perjuicio de la administración pública.

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Según las investigaciones, el funcionario habría utilizado documentos personales de Nicole Alejandra Figueroa para realizar diferentes transacciones en establecimientos comerciales.

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Con estas acusaciones, el Ministerio Público busca que los tres señalados respondan ante la justicia. La responsabilidad penal de cada uno deberá determinarse en los tribunales.

 Foto: EL HERALDO
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