¿Qué ha pasado con el caso de la pareja hallada muerta en cabaña de Tatumbla? MP acusa a dos personas y un policía

El Ministerio Público (MP) presentó un requerimiento fiscal contra dos personas por su presunta responsabilidad en la muerte; asimismo, contra un agente policial. Aquí los detalles.
La Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida los acusa por el delito de homicidio imprudente en perjuicio de Nicole Alejandra Figueroa López y Luis Alonzo Oseguera Betancourth.
El hecho ocurrió el 16 de agosto de 2025, cuando la pareja ingresó al establecimiento con la intención de hospedarse durante tres días en una de sus cabañas.
Sin embargo, la mañana siguiente, alrededor de las 8:00, empleados llegaron a la habitación para entregarles el desayuno, pero no obtuvieron respuesta.
Ante la situación, los trabajadores se comunicaron con los propietarios, quienes posteriormente acudieron al lugar y encontraron a Nicole y Luis sin vida.
Las investigaciones de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) permitieron establecer las circunstancias del fallecimiento y derivaron en la acusación contra los propietarios de la cabaña.
En el mismo caso, el Ministerio Público presentó un requerimiento fiscal contra un agente de la Policía Nacional por el supuesto delito de malversación por apropiación en perjuicio de la administración pública.
Según las investigaciones, el funcionario habría utilizado documentos personales de Nicole Alejandra Figueroa para realizar diferentes transacciones en establecimientos comerciales.
Con estas acusaciones, el Ministerio Público busca que los tres señalados respondan ante la justicia. La responsabilidad penal de cada uno deberá determinarse en los tribunales.