Sicarios le perdonaron la vida a la pasajera: Elvis Barahona, taxista acribillado en Comayagua

Frente a sus pasajeros y sin mediar palabra, los sicarios interceptaron al joven de 22 años y abrieron fuego en su contra en repetidas ocasiones.
Los malhechores únicamente dispararon contra Elvis Barahona. Pese a que la pasajera presenció ataque, los sicarios huyeron y la dejaron con vida. Preliminarmente, se informó que en la parte de atrás iban más personas, pero las autoridades solo hallaron a una mujer que iba como copiloto.
Elvis conducía un taxi con número 069 y residía en la colonia 1 de Mayo de San Pedro Sula, en el departamento de Cortés, en la zona norte de Honduras. El ataque ocurrió en el barrio Arriba, en las inmediaciones de la Escuela Andara.
Cabe destacar que una mujer viajaba en el asiento del copiloto. Ella resultó herida por un rozón de bala y fue trasladada por el Cuerpo de Bomberos al Hospital Santa Teresa.
La pasajera herida fue identificada como Alexa García. De manera preliminar, se conoció que se encuentra fuera de peligro.
La Policía Nacional llegó al lugar de los hechos, acordonó la escena del crimen e inició las investigaciones para esclarecer el asesinato.
El hecho ocurrió en horas de la noche, del pasado jueves 29 de octubre de 2026 alrededor de las 8:45. Hasta el momento, se desconoce el móvil del crimen y quiénes estarían detrás del ataque.
La principal hipótesis apunta a que se trató de un ataque directo contra el taxista, ya que, pese a que había una persona más a bordo de la unidad, los sicarios dispararon únicamente contra él.
Las autoridades no han brindado detalles del crimen, ni las líneas de investigación que se manejan hasta ahora.
Se desconoce si el jovencito tenía enemigos o si el crimen está ligado al cobro de extorsión en la zona.