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Lizdemy Barahona, la joven emprendedora que murió tras un accidente de moto en Santa Bárbara

Familiares llegaron a la escena donde quedó el cuerpo sin vida de la joven, quien acababa de iniciar su emprendimiento de venta de frutas preparadas en la Plaza Central de Las Vegas

  • Actualizado: 29 de octubre de 2026 a las 17:49
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Una joven apreciada y con sueños por cumplir era Lizdemy Barahona, quien perdió la vida la tarde de este jueves-29 de octubre- luego de sufrir un accidente cuando se dirigía a su trabajo en Las Vegas, Santa Bárbara. Aquí los detalles:

 Foto: Redes sociales
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El hecho ocurrió cuando Lizdemy Fabiola Barahona Quintanilla, de 18 años, se conducía en una motocicleta por la calle principal del municipio de Las Vegas, de camino a su trabajo.
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Por circunstancias que todavía no han sido esclarecidas, Lizdemy terminó impactando contra un camión que se encontraba estacionado a la orilla de la vía.
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Lizdemy Barahona se desplazaba acompañada de otra joven, quien, debido al fuerte impacto, resultó lesionada y tuvo que recibir asistencia médica de inmediato.
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Su acompañante, presuntamente amiga de la joven, inicialmente fue trasladada a una clínica de la zona y posteriormente remitida al hospital Mario Catarino Rivas, en San Pedro Sula, debido a la gravedad de su condición.
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La información preliminar señala que la motociclista habría realizado una maniobra repentina luego de que, presuntamente, otro vehículo le quitara el derecho de vía. Sin embargo, esta versión deberá ser esclarecida mediante las investigaciones correspondientes.
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El accidente generó consternación entre los habitantes de Las Vegas, especialmente entre las personas que conocían a Lizdemy, quien era apreciada por su amabilidad, carisma y su dedicación al trabajo.
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Lizdemy acababa de iniciar su emprendimiento de venta de frutas preparadas en la Plaza Central del municipio, donde poco a poco había logrado ganarse la preferencia de sus clientes.
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"Que Dios les dé la fortaleza necesaria a sus padres y familiares. Q. D. E. P.", "Mi Fabi linda, que Dios te reciba en su santa gloria" y "Dios dé consuelo a sus padres y a Charen. Mucha fortaleza, mi niña. Dios con ustedes. En paz descanse la joven", son algunos de los comentarios que dejaron los usuarios en redes sociales.
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Las autoridades deberán establecer las circunstancias en las que se produjo la colisión entre la motocicleta y el camión, así como los factores que pudieron intervenir en el accidente.
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