Lizdemy Barahona, la joven emprendedora que murió tras un accidente de moto en Santa Bárbara

"Que Dios les dé la fortaleza necesaria a sus padres y familiares. Q. D. E. P.", "Mi Fabi linda, que Dios te reciba en su santa gloria" y "Dios dé consuelo a sus padres y a Charen. Mucha fortaleza, mi niña. Dios con ustedes. En paz descanse la joven", son algunos de los comentarios que dejaron los usuarios en redes sociales.