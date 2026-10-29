Cocinero Josué Castillo aclara sobre restos de perro encontrados en su casa: "Tenía una herida en el estómago"

Con la intención de limpiar la imagen de su negocio, Josué Salomón Castillo, un cocinero con experiencia en su área, aclaró la procedencia de su carne y el malentendido de los restos de un animal encontrados en su vivienda.
Josué Salomón Castillo tiene años de experiencia en la cocina. Antes de tener su negocio, explicó que trabajó en cocina en el extranjero, pero regresó a su país para poner su propio negocio, sin imaginarse que en poco tiempo comenzarían los malos comentarios.
Desde el barrio Zaragoza de Siguatepeque, Comayagua, en la zona central de Honduras, vecinos denunciaron un mal olor, por lo que las autoridades llegaron hasta su vivienda, donde se encontró una osamenta de perro.
Josué Salomón Castillo fue detenido y acusado por el delito de maltrato animal, además de una inspección e investigación para confirmar si en este local se usaba carne de perro como un ingrediente de los tacos que vendía.
Sin embargo, la versión de él es otra y, ante los ataques en redes sociales sobre su negocio, Josué salió a explicar detalladamente el origen de los huesos de perro en su vivienda.
Castillo explicó que, en efecto, se trataba de una osamenta de perro, pero se trataba de uno de sus animales que murió debido a que "tenía una herida en el estómago provocada con un metal punzante".
El animal habría muerto durante el tiempo que estuvo con su hija en el hospital. "Estuve más de dos semanas en el hospital de Comayagua, mi mamá ella no puede caminar bien, tiene que usar un andador para caminar, entonces ella no puede salir al solar a recoger los restos del perrito ni poderlos botar, porque por la situación médica que ella aparece".
Explicó que "el perrito dio malos olores y los vecinos por eso fue la causa que llamaron las autoridades", manifestando que el mismo día del arresto él acababa de salir con su hija del hospital.
"La orden que traían y nunca presentaron una orden también por el motivo que venían a hacer el arresto", denunció, alegando que nunca ha tenido alguna queja por su servicio de comida.
"Yo venía empezando con el negocio, apenas tenía dos meses de haberlo puesto, pero aun así yo tengo bastantes amigos conocidos que avalan. Ellos defienden que nunca se encontraron carnes de perro ni nada de eso".
Asimismo, mostró las facturas y demás pruebas de las compras de los ingredientes y carnes que hace para la preparación de su comida. "Yo aquí tengo las pruebas, todas las facturas y todo donde yo hacía la compra, donde yo compro la carne, pollo, chuleta, tengo todo en regla, limpiamente y todo", defendió.
Lamentó que este caso, provocado por la denuncia, ha ocasionado que personas llegaran a su casa a ofenderlo, alegando que "ya dicen que uno es un cerdo, que maltratan animales, ya uno ya no puede ni salir de la casa ni poder seguir emprendiendo tampoco con el negocio porque lo han pisoteado".