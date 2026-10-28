Su madre encontró su cuerpo sin vida: caso de Bessy Johana Guerra Pinto en Lempira

La muerte de Bessy Guerra sigue en investigación luego de ser encontrada sin vida dentro de su vivienda, en la comunidad de Guanas, municipio de Las Flores, departamento de Lempira. Aquí los detalles:
El cuerpo de Bessy Johana Guerra Pinto, una estudiante de 20 años, fue localizado por su madre, Fidelina Guerra, en horas de la mañana de este miércoles 28 de octubre.
De acuerdo con el relato de su madre, la noche anterior ambas habían compartido con familiares durante varias horas, y jugaron naipe en la vivienda.
La reunión familiar se extendió hasta aproximadamente la 1:30 de la madrugada, cuando quienes se encontraban en el lugar decidieron retirarse a descansar, según el testimonio de la madre.
Horas después, en la mañana, Fidelina Guerra encontró a su hija sin vida en su habitación. Familiares decidieron no revelar más detalles del caso.
Tampoco se han divulgado resultados forenses que permitan establecer la causa de muerte de la estudiante. Por tanto, las circunstancias de su fallecimiento permanecen sin esclarecerse.
Un mensaje difundido tras darse a conocer la muerte de Bessy Johana Guerra Pinto llamó la atención al señalar: “El novio desapareció el teléfono, que lo investiguen a él”.
Sin embargo, hasta el momento no existe un reporte oficial que confirme esa información ni que establezca una posible vinculación del novio con el caso.
Las autoridades deberán esclarecer las circunstancias en las que murió la estudiante y determinar, mediante las investigaciones correspondientes, si se trató de un crimen o si su fallecimiento ocurrió por otras circunstancias.
En redes sociales, varias personas expresaron sus condolencias y solidaridad con la familia de la joven, con mensajes como: “Qué mal, esa niña era bella, en paz descanse”, “Lamentable lo que pasa hoy en día con los jóvenes” y “Dios le dé fortaleza a su madre y familia”.