Vendedor de tacos en Siguatepeque es detenido tras encontrar restos de perros en su casa

Un vendedor de tacos en Siguatepeque, Comayagua, fue detenido tras encontrar restos de perros en su casa. ¿Qué se sabe del caso? Esto informó la Policía Nacional.
Fue la Policía Nacional quien brindó la información, el detenido está siendo acusado por el delito de maltrato animal. La persona fue detenida en el barrio Zaragoza de Siguatepeque.
La Policía detalló que la persona fue detenida luego de denuncias ciudadanas donde establecían que el hogar del detenido tenía malos olores.
Dentro de la casa del ciudadano se encontraron tres perros con vida, aunque los caninos con signos de flaqueza y maltrato por parte del detenido.
A su vez, se encontraron osamentas de perros en el patio de la casa. La Policía no dio el nombre del detenido, pero informó que él posee un restaurante de comida, específicamente venta de tacos.
"Queremos descartar o afirmar si la carne de los caninos estaba siendo utilizada en esta venta de comida", informó un agente policial en Siguatepeque.
El ciudadano detenido tiene 31 años y es originario de Tegucigalpa, Francisco Morazán.
En el patio del detenido se encontraron cabezas de perros y otras partes en la maleza. La Policía informó que las investigaciones se encuentran activas.
La Jefatura Regional número 3 y la Unidad Metropolitana de Policía número 16 mantienen las diligencias para esclarecer el caso. En redes sociales se han desatado cientos de comentarios sobre el caso.
Muchas personas han preguntado sobre el nombre del negocio para saber si han ingerido alimentos en el mismo. En las próximas horas se determinará si el detenido vendía o no carne de perro en su negocio.