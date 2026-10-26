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Eduin Portillo admitió el secuestro y crimen de su novia Ingrid Cruz en Comayagua: así ocurrió

La joven viajó para recibir dinero para los medicamentos de su padre, que le había ofrecido su pareja, pero este la engañó y la asesinó; solicitó L10 mil lempiras para liberarla

  • Actualizado: 26 de octubre de 2026 a las 16:33
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Luego de su captura, Eduin Portillo admitió su responsabilidad penal por el secuestro y crimen de su novia, Ingrid Cruz, por quien habría exigido dinero a sus familiares para liberarla. Así ocurrió el crimen:

Foto: Redes sociales
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Eduin Raúl Portillo Pereira, de 24 años, es acusado de secuestrar y asesinar a Ingrid Gabriela Cruz Martínez, por quien habría exigido 10,000 lempiras.
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El acusado se someterá a un procedimiento abreviado, según informó el Ministerio Público, tras una audiencia preliminar, en la que la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO), a través de la Sección Contra el Delito de Secuestro y Operaciones Especiales, formalizó la acusación por el delito de secuestro agravado.
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La defensa de Portillo se abstuvo de contestar los cargos y comunicó que su representado aceptaría su responsabilidad penal, por lo que el juez programó la audiencia para el próximo 17 de noviembre, a las 10:00 de la mañana.
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El caso ocurrió el 7 de septiembre, cuando Ingrid viajó desde Chamelecón, San Pedro Sula, hasta Comayagua para reunirse con Portillo, con quien mantenía una relación sentimental desde hacía varios meses.
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Según el relato de sus familiares, el joven le había ofrecido 3,000 lempiras para ayudarla con los gastos médicos de su padre, quien se encontraba delicado de salud. La joven salió con la intención de regresar ese mismo día, pero sus familiares ya no tuvieron información.
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La familia intentó informarle que su padre había fallecido. Según el testimonio de sus parientes, un hombre contestó la llamada y les manifestó que tenía secuestrada a Ingrid. A cambio de liberarla, exigió 10,000 lempiras.
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Mientras los familiares intentaban conocer el paradero de la joven, recibieron imágenes y un video que, según los reportes del caso, mostraban el cuerpo de una mujer sin vida.

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El viernes 11 de septiembre, las autoridades localizaron el cadáver de Ingrid en una zona montañosa y boscosa de la aldea de Zambrano, al norte del Distrito Central. Portillo había proporcionado datos sobre el lugar donde dejó el cuerpo después de ser capturado ese mismo día.
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Ahora, se dará seguimiento al procedimiento abreviado solicitado por la defensa, mediante el cual el imputado admite los hechos y su responsabilidad penal, conforme a las condiciones que establece la ley.
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