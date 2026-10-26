Pidió ayuda para entregarse: así fue la captura de Alex Hernández, implicado en el crimen de Vianka García

"Mi única participación en el caso de Alex Hernández consistió en ayudarle con el proceso de entrega voluntaria", expresó Meraz, quien también señaló que, a partir de ese momento, los asuntos relacionados con Hernández quedarían en manos de sus familiares y de las autoridades competentes. Meraz es padre de Daniel Meraz, hondureño acusado de matar a su pareja en San Manuel, Cortés.