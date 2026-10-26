Pidió ayuda para entregarse: así fue la captura de Alex Hernández, implicado en el crimen de Vianka García

Después de permanecer prófugo durante aproximadamente cuatro meses, Alex Hernández, principal sospechoso del crimen de Vianka Ninoska García, se entregó voluntariamente a las autoridades este lunes 26 de octubre. Así fue su captura:
Alex Hernández se presentó a las 9:30 de la mañana en la aldea Jaral, municipio de Santa Rita, Copán, por su presunta implicación en el femicidio de quien fue su pareja sentimental.
La entrega se realizó con el apoyo de agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), gracias a la participación de Santos Meraz, quien se mantuvo en comunicación para coordinar su entrega.
Meraz informó que ayudó a Hernández a gestionar su entrega voluntaria con el respaldo de la DPI y aclaró que no continuará vinculado con el sospechoso ni con asuntos relacionados con él o su familia.
"Mi única participación en el caso de Alex Hernández consistió en ayudarle con el proceso de entrega voluntaria", expresó Meraz, quien también señaló que, a partir de ese momento, los asuntos relacionados con Hernández quedarían en manos de sus familiares y de las autoridades competentes. Meraz es padre de Daniel Meraz, hondureño acusado de matar a su pareja en San Manuel, Cortés.
A Alex Hernández se le supone responsable por el crimen ocurrido el 16 de julio de 2026, cuando Vianka Ninoska García, su pareja de 35 años, fue asesinada de un disparo en la cabeza dentro de su vivienda, ubicada en la colonia Planeta, en el municipio de La Lima, Cortés.
Hernández fue señalado como principal sospechoso y desde entonces permaneció prófugo mientras las autoridades desarrollaban las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.
Semanas antes, de su entrega, Hernández reapareció en videos difundidos en redes sociales, en los que manifestó que asumiría la responsabilidad por la muerte de su pareja, aunque sostuvo que no tuvo la intención de quitarle la vida.
El caso continuará por la vía judicial correspondiente, en la que deberán establecerse las responsabilidades conforme a las pruebas y los procedimientos legales.
La familia de Vianka ahora pide que se haga justicia y que el detenido pague por la muerte de una madre que dejó de luto a sus seres queridos.