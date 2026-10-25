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Venía de predicar la palabra de Dios y era esposo de una agente: Marvin, acribillado en Cofradía

Marvin Antonio Flores Reyes, de 42 años, fue atacado a balazos cuando regresaba a su vivienda en la colonia Sinaí, en Cofradía, San Pedro Sula. El hombre se dedicaba a compartir el evangelio

  • Actualizado: 25 de octubre de 2026 a las 14:59
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Como Marvin Antonio Flores Reyes, de 42 años, fue identificado el hombre que perdió la vida de forma violenta en la colonia Sinaí, en el sector de Cofradía, San Pedro Sula, Cortés. ¿Cómo ocurrieron los hechos y qué se sabe de la víctima?

 Foto: Redes sociales
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Flores Reyes regresaba a su vivienda en motocicleta cuando fue interceptado por sujetos armados en la entrada de su casa y acribillado.

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Según la información preliminar, el hombre regresaba de compartir la palabra de Dios y se disponía a ingresar a su vivienda cuando fue atacado a balazos.

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La víctima se dedicaba a compartir el evangelio. Quienes lo conocían lo recuerdan como un hombre entregado a Dios y comprometido con la difusión de su palabra.

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De acuerdo con la información preliminar, Flores Reyes era esposo de una agente de la Policía Municipal asignada al sector de Cofradía.

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El cuerpo de la víctima quedó tendido sobre una calle de tierra mojada, con varios impactos de bala.

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Tras lo sucedido en la colonia Sinaí, elementos policiales llegaron al lugar y acordonaron la zona para iniciar las diligencias correspondientes.

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Hasta el momento, se desconoce a qué iglesia asistía la víctima y en qué lugar había estado compartiendo la palabra de Dios antes de regresar a su casa.

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Las autoridades no han dado a conocer una hipótesis sobre el crimen. Las investigaciones deberán establecer las circunstancias del ataque y quiénes serían los responsables.

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La violencia acabó con la vida de Marvin Flores, de 42 años,, sus familiares y amigos lamentan lo ocurrido.

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