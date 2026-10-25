Encadenados de pies y manos: “Ready” y “El Chino”, presuntos terroristas de la MS-13 capturados en Choloma

Dos presuntos miembros de la estructura criminal Mara Salvatrucha (MS-13), declarada organización terrorista, fueron capturados en la colonia 11 de Abril, en el sector Kilómetro, Choloma, Cortés, en la zona norte de Honduras.
Uno de los sospechosos fue identificado como Rony Omar Barahona García, alias “Ready”, señalado por las autoridades como gatillero de la MS-13 desde hace cinco años.
Según las autoridades, alias “Ready”, además de desempeñarse como gatillero de la MS-13, era el encargado de la venta y distribución de drogas en esa zona.
El sospechoso ya había sido detenido el 16 de marzo de este año en la colonia Sinaí, Choloma, Cortés, por suponerlo responsable del delito de porte ilegal de armas. Además, tenía una orden de captura pendiente por los delitos de tráfico de drogas y porte ilegal de arma de fuego de uso permitido.
El segundo detenido es Luis Enrique Gálvez López, alias “El Chino”, señalado por las autoridades como gatillero de la estructura criminal desde hace nueve años y encargado de cuidar y brindar seguridad a los distribuidores de drogas en el sector de la colonia 11 de Abril.
Según las autoridades, uno era gatillero desde hace cinco años y el otro desde hace nueve.
¿Qué les decomisaron? Los capturados tenían en su poder varias armas y municiones. Durante el operativo, las autoridades les decomisaron dos armas de fuego tipo fusil AR-15, un lanzagranadas, dos proyectiles para lanzagranadas de calibre 40 milímetros, tres cargadores y 92 cartuchos de calibre 223.
También les encontraron 46 envoltorios con supuesta marihuana, 40 envoltorios con supuesta cocaína y dos teléfonos celulares que serán sometidos a peritajes para establecer posibles vínculos delictivos de los detenidos.
Los sospechosos serán acusados de asociación para delinquir en la modalidad de asociaciones terroristas, porte ilegal de arma de fuego de uso prohibido agravado bajo la modalidad de terrorismo y tráfico de drogas, según la información proporcionada por las autoridades.
El operativo se desarrolló en coordinación con elementos de la Dirección de Inteligencia Policial (DIPOL) y la Unidad Metropolitana de Prevención Número 10 (UMEP-10), quienes procedieron a requerir a los dos individuos por su presunta participación en varios delitos.
Las imágenes del operativo muestran a los dos capturados con las manos y los pies encadenados mientras eran trasladados por las autoridades.
Los dos presuntos integrantes de la Mara Salvatrucha deberán enfrentar la justicia por los delitos que se les imputan, mientras continúan las investigaciones correspondientes.