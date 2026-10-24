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Hace dos días fue su cumpleaños: Marlon, panadero que murió tras ser arrastrado por una quebrada en Olancho

El pasado 22 de octubre, Marlon cumplió 32 años, sin imaginar que, dos días después, su cuerpo sería encontrado sin vida tras ser arrastrado por la corriente de una quebrada

  • Actualizado: 24 de octubre de 2026 a las 16:33
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Marlon Pérez, un panadero originario de Sabá, Colón, fue encontrado sin vida en una quebrada del sector de Los Montecitos, en el municipio de San Esteban, departamento de Olancho.

 Foto: Redes sociales
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Marlon Pérez perdió la vida luego de ser arrastrado por la corriente de la quebrada. Había sido reportado como desaparecido por sus familiares.
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Hasta el momento las circunstancias exactas en las que ocurrió el hecho aún no han sido esclarecidas.
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Pérez era originario de Sabá, municipio del departamento de Colón, desde donde era conocido por su trabajo como panadero.
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La noticia de su muerte generó conmoción entre familiares, amigos y personas que compartieron con él en su comunidad.
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“Marlon era un hombre trabajador. Dios lo tenga en su santa gloria”, “Puchas, qué pesar, Marlon. Un buen hombre. Resignación para su familia", “Su niño queda solo ahora, qué pesar por su pareja”, eran algunos de los comentarios.
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Marlon tenía 32 años y era padre de dos niños, a quienes sacaba adelante junto a su pareja gracias a su trabajo como panadero.
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A través de sus redes sociales se conoció que Marlon nació el 22 de octubre de 1994, es decir, que hace dos días había celebrado su cumpleaños.
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En sus redes sociales compartía fotografías de su trabajo como panadero, así como de su familia.
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Su cuerpo será enterrado en su lugar de origen, adonde sus familiares llegarán para darle el último adiós.
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