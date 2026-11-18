Tegucigalpa, Honduras.- Los afiliados y participantes del Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (Injupemp) que mantienen deudas por préstamos con la institución pueden solicitar la amnistía de intereses moratorios aprobada mediante el Decreto Legislativo 192-2026. La medida permite solicitar la condonación de los cargos acumulados por mora en préstamos personales e hipotecarios otorgados entre el 1 de enero de 2000 y el 30 de junio de 2026, siempre que se cumplan las condiciones establecidas en la normativa. El período para presentar las solicitudes comenzó el 7 de noviembre de 2026 y se extenderá hasta el 7 de mayo de 2027, por lo que los interesados tienen seis meses para gestionar este beneficio ante la institución.

¿Quiénes pueden solicitar la amnistía del INJUPEMP?

De acuerdo con el decreto aprobado por el Congreso Nacional, el beneficio está dirigido a participantes que tengan estatus de inactivos, pensionados por vejez, pensionados por invalidez, retiro de oficio, retirados y fallecidos.

En este último caso, la solicitud puede ser presentada por los representantes legales correspondientes, al igual que ocurre cuando el interesado no puede realizar personalmente la gestión. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La amnistía comprende los intereses moratorios derivados de préstamos personales e hipotecarios otorgados dentro del período establecido, pero no significa que se elimine el capital pendiente ni los intereses corrientes de la deuda. Por esa razón, cada participante debe consultar con Injupemp si su financiamiento reúne las condiciones para acogerse a la medida y cuál es el saldo que deberá cancelar después de aplicar el beneficio.

¿Cómo solicitar la amnistía de intereses moratorios?

El trámite debe comenzar en el área de Cartera y Cobro del Injupemp, donde el personal revisará si el préstamo cumple con las condiciones para acceder a la amnistía y orientará al interesado sobre el llenado de la solicitud.

Una vez completado el formulario, el participante deberá presentar la documentación en la Secretaría General de la institución para que se inicie la evaluación formal del expediente. Posteriormente, deberá esperar la revisión y resolución de su caso, ya que la presentación de la solicitud no garantiza que el beneficio sea aprobado. Cuando Secretaría General emita el dictamen, el solicitante será notificado sobre la decisión y, si obtiene una respuesta favorable, tendrá que regresar al área de Cartera y Cobro para formalizar el arreglo correspondiente.