Está pensando en sacar un curso virtual en Infop: Le decimos cómo matricularse

Tegucigalpa, Honduras.- El Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop), a través de su Departamento de Formación a Distancia E-learning, ofrece una variedad de cursos virtuales gratuitos que buscan fortalecer las capacidades y el desarrollo profesional y personal de los hondureños. La plataforma de aprendizaje permite acceder a los contenidos y actividades durante las 24 horas del día, los siete días de la semana, por lo que los participantes pueden aprovechar los recursos educativos desde cualquier lugar.

La oferta académica está disponible en tres modalidades de formación: cursos asincrónicos, que permiten aprender al propio ritmo y acceder a los materiales en cualquier momento; cursos sincrónicos, que se desarrollan mediante clases en vivo con instructores y compañeros, facilitando la interacción en tiempo real; y cursos semipresenciales, que combinan clases virtuales en directo con sesiones prácticas presenciales previamente programadas. Los requisitos para participar son ser hondureño, tener más de 15 años y contar con una computadora o dispositivo electrónico con conexión a internet. Cada persona puede inscribirse hasta en tres cursos de manera simultánea, de acuerdo con sus intereses y necesidades de aprendizaje.

¿Cómo matricular un curso virtual en Infop? Paso a paso

El primer paso será entrar a la plataforma de Infop: https://inscripciones.infop.hn/ ; ahí podrá ver las modalidades de los cursos, así como los requisitos que te enumeramos arriba. Click al botón azul de la parte derecha inferior para iniciar la inscripción. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Lo primero que le pedirá el sistema es su número de Documento Nacional de Identificación (DNI) que deberá colocar sin guiones en la primera barra. En la barra de la par le pedirá su fecha de nacimiento en formato día, mes y año. Una vez inscritos esos primeros datos, se abrirá una siguiente página donde el sistema confirmará su nombre, edad y DNI. Ahí solo deberá agregar su número de teléfono, correo electrónico y crear una contraseña (Importante: escriba la contraseña creada en un lugar donde no lo pierda ya que con esta entrará al curso cada vez que lo necesite). Cuando se matricule en un posterior curso también podrá usar la misma contraseña.

El siguiente paso, consiste en elegir el curso que desea matricular. En el item Categoría del curso dando clic a la flechita se desplegarán tres opciones:

Curso Asincrónico: Estudia a su propio ritmo, usted decide la hora.

Curso Sincrónico: Clases en vivo con interacción con el instructor.

Curso Semipresenciales: Clases en vivo y prácticas programadas. Ahora sigue elegir el curso a matricular. Con solo clicar la flechita se desplegará un amplio listado de todos los cursos que ofrece Infop. Una vez que elige el curso le aparecerá la información del mismo, incluyendo la modalidad, duración del curso, fecha de inicio y de finalización.

A continuación, la plataforma le pedirá información extra de su ciudad de domicilio y lugar de residencia. Así como su nivel académico y estatus laboral. En este último apartado aparece un botón azul con la palabra "Finalizar registro", al darle clic se abrirá una última página confirmando la matrícula y el enlace del curso, contraseña y fecha de inicio.

Finalmente, Infop le enviará un correo en el que nuevamente aparecerán todos los datos que necesita para entrar al curso y deberá confirmarlo, dando clic en "Verificar mi email".