¡Canillitas, heraldos de la noticia! Hoy se reconoce su labor y esfuerzo

Tegucigalpa, Honduras.- Desde las primeras horas de la mañana, las voces de los canillitas se escuchan en los bulevares, semáforos y principales puntos de circulación de Tegucigalpa y Comayagüela.

«¡Va el periódico, compre el periódico! ¡Le vendo EL HERALDO para que esté bien informado!», ofrecen a los conductores y peatones que transitan por la capital.

Aunque la era digital ha transformado la manera del consumo de noticias y las redes sociales permiten acceder a la información en cuestión de segundos, los vendedores de periódicos continúan recorriendo las calles con los ejemplares impresos en sus manos, con la misión de concretar una venta que les permita llevar el sustento a sus hogares.

Con el paso de los años, este oficio ha enfrentado cambios en los hábitos de lectura y una migración de los periódicos impresos. Sin embargo, los canillitas se resisten a desaparecer y mantienen viva tan histórica labor que durante décadas ha acercado las noticias del día a miles de hondureños.

Este 9 de noviembre se conmemora el Día del Canillita, una fecha dedicada a reconocer a los hombres y mujeres en mensajeros de la noticias y que han convertido la venta de periódicos en su forma de vida.