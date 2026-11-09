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¡Canillitas, heraldos de la noticia! Hoy se reconoce su labor y esfuerzo

Aunque las noticias ahora viajan por internet, los canillitas siguen recorriendo las calles con periódicos bajo el brazo, aferrados al oficio que sostiene familias

  • Actualizado: 09 de noviembre de 2026 a las 13:59
¡Canillitas, heraldos de la noticia! Hoy se reconoce su labor y esfuerzo

Los teléfonos celulares cambiaron la manera de informarse, pero no apagaron la vocación de quienes cada mañana salen a vender periódicos. Es el ejemplo de Juan Arévalo quien por varios años vende EL HERALDO.

 Foto: Cortesía

Tegucigalpa, Honduras.- Desde las primeras horas de la mañana, las voces de los canillitas se escuchan en los bulevares, semáforos y principales puntos de circulación de Tegucigalpa y Comayagüela.

«¡Va el periódico, compre el periódico! ¡Le vendo EL HERALDO para que esté bien informado!», ofrecen a los conductores y peatones que transitan por la capital.

Aunque la era digital ha transformado la manera del consumo de noticias y las redes sociales permiten acceder a la información en cuestión de segundos, los vendedores de periódicos continúan recorriendo las calles con los ejemplares impresos en sus manos, con la misión de concretar una venta que les permita llevar el sustento a sus hogares.

Con el paso de los años, este oficio ha enfrentado cambios en los hábitos de lectura y una migración de los periódicos impresos. Sin embargo, los canillitas se resisten a desaparecer y mantienen viva tan histórica labor que durante décadas ha acercado las noticias del día a miles de hondureños.

Este 9 de noviembre se conmemora el Día del Canillita, una fecha dedicada a reconocer a los hombres y mujeres en mensajeros de la noticias y que han convertido la venta de periódicos en su forma de vida.

Entre el ruido y el tráfico, los canillitas llevan la noticia por las calles y los bulevares

Su jornada comienza temprano para organizar los periódicos, trasladarse hasta sus puntos de venta y esperar a los conductores, pasajeros y peatones que se acercan para adquirir un ejemplar antes de comenzar sus actividades diarias.

Con el paso de los años, algunos vendedores construyeron una clientela habitual que busca determinados ejemplares y que mantiene la costumbre de leer las noticias en papel.

¡Canillitas hoy celebran 32 años de entrega y voluntad!

De esta labor, nace la Asociación Nacional de Canillitas de Honduras (Asonach); fundada el 9 de noviembre de 1991 y obtuvo su personería jurídica mediante la resolución 184-91. Esta organización representa a los trabajadores dedicados a esta actividad en el país.

La asociación, que atraviesa una disminución en su número de afiliados debido a la digitalización de la información que sacude a los medios impresos, cumple 35 años de fundación.

Por décadas han llevado las noticias hasta las manos de los hondureños y aunque enfrentan el avance tecnológico, siguen vendiendo las noticias del día en papel.

Por décadas han llevado las noticias hasta las manos de los hondureños y aunque enfrentan el avance tecnológico, siguen vendiendo las noticias del día en papel.

 (Foto: Cortesía)

A pesar de las dificultades, los canillitas siguen ocupando un espacio en la vida de las ciudades hondureñas. Su trabajo representa una conexión entre la prensa escrita y los lectores que encuentran en el papel una manera particular de conocer los acontecimientos nacionales e internacionales.

En este día, EL HERALDO reconoce la trayectoria de quienes dedican buena parte de su vida a la distribución de periódicos. Estos trabajadores vieron cambiar las formas de comunicar, pero continúan madrugando para llevar las noticias hasta las manos de sus lectores. ¡Muchas felicidades!

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Marbin López
Marbin López
Periodista

Licenciado en Periodismo, egresado de la UNAH. Periodista de la sección Metro desde 2023. Contador de historias, formado en reportajes de periodismo cultural. Creador de pódcast de poesía, apasionado por la literatura e historia de Honduras.

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