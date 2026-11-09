¡Canillitas, heraldos de la noticia! Hoy se reconoce su labor y esfuerzo

Tegucigalpa, Honduras.- Desde las primeras horas de la mañana, las voces de los canillitas se escuchan en los bulevares, semáforos y principales puntos de circulación de Tegucigalpa y Comayagüela.
«¡Va el periódico, compre el periódico! ¡Le vendo EL HERALDO para que esté bien informado!», ofrecen a los conductores y peatones que transitan por la capital.
Aunque la era digital ha transformado la manera del consumo de noticias y las redes sociales permiten acceder a la información en cuestión de segundos, los vendedores de periódicos continúan recorriendo las calles con los ejemplares impresos en sus manos, con la misión de concretar una venta que les permita llevar el sustento a sus hogares.
Con el paso de los años, este oficio ha enfrentado cambios en los hábitos de lectura y una migración de los periódicos impresos. Sin embargo, los canillitas se resisten a desaparecer y mantienen viva tan histórica labor que durante décadas ha acercado las noticias del día a miles de hondureños.
Este 9 de noviembre se conmemora el Día del Canillita, una fecha dedicada a reconocer a los hombres y mujeres en mensajeros de la noticias y que han convertido la venta de periódicos en su forma de vida.
Su jornada comienza temprano para organizar los periódicos, trasladarse hasta sus puntos de venta y esperar a los conductores, pasajeros y peatones que se acercan para adquirir un ejemplar antes de comenzar sus actividades diarias.
Con el paso de los años, algunos vendedores construyeron una clientela habitual que busca determinados ejemplares y que mantiene la costumbre de leer las noticias en papel.
De esta labor, nace la Asociación Nacional de Canillitas de Honduras (Asonach); fundada el 9 de noviembre de 1991 y obtuvo su personería jurídica mediante la resolución 184-91. Esta organización representa a los trabajadores dedicados a esta actividad en el país.
La asociación, que atraviesa una disminución en su número de afiliados debido a la digitalización de la información que sacude a los medios impresos, cumple 35 años de fundación.
A pesar de las dificultades, los canillitas siguen ocupando un espacio en la vida de las ciudades hondureñas. Su trabajo representa una conexión entre la prensa escrita y los lectores que encuentran en el papel una manera particular de conocer los acontecimientos nacionales e internacionales.
En este día, EL HERALDO reconoce la trayectoria de quienes dedican buena parte de su vida a la distribución de periódicos. Estos trabajadores vieron cambiar las formas de comunicar, pero continúan madrugando para llevar las noticias hasta las manos de sus lectores. ¡Muchas felicidades!