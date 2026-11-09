Migración suspenderá temporalmente la emisión de pasaportes en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- El Instituto Nacional de Migración (INM) informó que suspenderá temporalmente la emisión de pasaportes en Honduras y el extranjero.
La suspensión se dará desde el martes 17 de noviembre hasta el domingo 22, regresando el lunes 23. Las oficinas de Migración estarán abiertas, pero no brindarán el servicio de emisión de pasaportes.
Según explicó Carlos Cordero, titular del INM, habrá una nueva versión del Sistema Integral Migratorio (SIM) para modernizar la emisión de pasaportes hondureños, fortalecer la seguridad documental y agilizar la atención a la ciudadanía.
"Se van a implementar interconexiones con instituciones como el Registro Nacional de las Personas. El nuevo sistema integrará en tiempo real los datos del RNP y del control migratorio, eliminando procesos manuales de verificación de identidad", apuntó Cordero.
El funcionario explicó que este proceso conlleva una "actualización tecnológica y migración de datos con la nueva plataforma para la actualización del sistema de emisión de pasaportes".
La plataforma incorporará tecnología biométrica avanzada mediante verificación de huellas dactilares y reconocimiento facial, con el fin de prevenir la suplantación de identidad y el fraude documental, afirmaron desde el INM.
"Automatizará la captura de datos, fotografías y firmas para permitir reducir los tiempos de espera en ventanillas y mejorar la trazabilidad de los trámites", sentenció Carlos Cordero.
El costo del pasaporte por cinco años es de 35 dólares y 50 dólares por 10 años.