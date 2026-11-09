Migración suspenderá temporalmente la emisión de pasaportes en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- El Instituto Nacional de Migración (INM) informó que suspenderá temporalmente la emisión de pasaportes en Honduras y el extranjero.

La suspensión se dará desde el martes 17 de noviembre hasta el domingo 22, regresando el lunes 23. Las oficinas de Migración estarán abiertas, pero no brindarán el servicio de emisión de pasaportes.

Según explicó Carlos Cordero, titular del INM, habrá una nueva versión del Sistema Integral Migratorio (SIM) para modernizar la emisión de pasaportes hondureños, fortalecer la seguridad documental y agilizar la atención a la ciudadanía.