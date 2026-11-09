¿Quiénes ayudaron al extraditable Héctor Paguada a evadir la justicia tras doble crimen en Texas?

Tegucigalpa, Honduras. -Cuatro hondureños fueron condenados en Texas, Estados Unidos, por ayudar al extraditable Héctor Vicente Paguada Paguada a evadir a las autoridades después del asesinato de una madre y su hija, ocurrido frente a un niño de cinco años en Irving, Texas, en enero de 2024.

Las víctimas fueron identificadas como Juana Medina Rodríguez, de 55 años, y su hija Nayeli Bolaños Medina, de 23. Ambas murieron tras recibir varios disparos el 19 de enero de 2024, en un complejo de apartamentos.

El caso conmocionó a la comunidad porque el ataque ocurrió en presencia del hijo de cinco años de una de las mujeres, según confirmaron los investigadores.

La noche del crimen, aproximadamente a las 8:50 de la noche, agentes de la Policía de Irving recibieron una alerta sobre un tiroteo en una vivienda.

Al llegar, encontraron a las dos mujeres con múltiples heridas de bala. Juana Medina Rodríguez murió en el lugar, mientras que los equipos de emergencia trasladaron a Nayeli Bolaños Medina a un hospital, donde posteriormente falleció. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Testigos relataron a los investigadores que observaron a un hombre salir corriendo del complejo, abordar un vehículo y escapar. A partir de entrevistas con familiares, declaraciones de testigos y el análisis de grabaciones de vigilancia, los detectives identificaron a Paguada Paguada como sospechoso.

Posteriormente, un gran jurado del condado de Dallas presentó una acusación formal por asesinato capital contra el hondureño. En mayo de 2024, un documento judicial indicó que los fiscales no solicitarían la pena de muerte.

Acusación formal

Durante más de dos años, las autoridades estadounidenses buscaron a Paguada, quien presuntamente escapó hacia Honduras con ayuda de otras personas.

Cuatro de ellas fueron procesadas por acciones relacionadas con su huida. Una de las señaladas es Yudi Mabel Paguada Ruiz, hermana del sospechoso. Según los documentos judiciales, colaboró para deshacerse del vehículo que Paguada utilizó para escapar.

En octubre de 2024 se declaró culpable de obstaculizar una detención y manipular pruebas. Por ambos delitos recibió sentencias de cinco años de prisión, que debía cumplir de manera simultánea.

También fue procesada Nicolle Martínez Tomé, quien habría ayudado a deshacerse del vehículo y eliminado pruebas digitales relacionadas con el caso.

En junio de 2025 se declaró culpable de manipulación de pruebas y recibió tres años de libertad condicional, sin que se le impusiera una condena formal.

Otro de los involucrados es Josué Aguilera Hernández, quien habría trasladado a Paguada en un automóvil hacia el área de Houston, horas después del homicidio. Fue arrestado en febrero de 2024 por presuntamente obstruir una detención.

Durante la revisión de su teléfono, los investigadores encontraron al menos 50 imágenes o videos de pornografía infantil. En noviembre de 2024, Aguilera Hernández se declaró culpable de posesión de ese material y recibió una condena de siete años de prisión.

La Fiscalía desestimó el cargo relacionado con la obstaculización de la detención, al considerar que una sentencia adicional probablemente no aumentaría el tiempo que permanecería encarcelado. La cuarta persona procesada fue Escarleth Mejía, señalada de coordinar el traslado de Paguada desde el área de Dallas-Fort Worth hacia Houston. Fue arrestada en abril de 2024 y, en diciembre de ese año, se declaró culpable de obstaculizar una detención. Por ese delito recibió una condena de dos años de prisión.

Relación sentimental y antecedentes de altercados

Uno de los elementos que surgieron durante las investigaciones fue la relación sentimental que Paguada habría mantenido con Nayeli Bolaños Medina. Según información de la Policía de Irving recogida por medios estadounidenses, los investigadores recibieron reportes sobre altercados previos entre ambos. Sin embargo, las autoridades no han establecido públicamente un motivo definitivo para el doble homicidio. La investigación tampoco ha determinado, al menos en la información divulgada, qué ocurrió exactamente antes de que el atacante disparara contra las dos mujeres.