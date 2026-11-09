Capturan a madre señalada de golpear a sus hijos con un trozo de madera

Tegucigalpa, Honduras.- Una mujer hondureña de 26 años fue detenida el domingo 8 de noviembre en Tegucigalpa, por suponerla responsable del delito de maltrato familiar agravado en perjuicio de sus dos hijos, de 8 y 10 años. De acuerdo con las investigaciones, la sospechosa presuntamente agredía físicamente a los menores utilizando una faja y un trozo de madera como castigo cuando no obedecían sus órdenes. El caso se registró en la colonia Mery de Flores, donde agentes del Departamento de Delitos Especiales de la DPI, en coordinación con personal de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf), reportaron que los niños presentaban marcas en sus cuerpos, lo que permitió identificar indicios de posibles agresiones físicas.

Posible castigo

El artículo 289 del Código Penal hondureño contempla el delito de maltrato familiar y establece sanciones para quienes ejerzan violencia física o psicológica contra integrantes de su núcleo familiar, incluidos sus descendientes, ascendientes y hermanos.

La normativa establece una pena de seis meses a un año de prisión, además de una multa de 100 a 200 días o la prestación de servicios de utilidad pública a las víctimas por el mismo período. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Sin embargo, la sanción puede incrementarse en un tercio cuando el maltrato se comete bajo determinadas circunstancias, entre ellas que la víctima sea especialmente vulnerable por su edad, que los hechos ocurran en presencia de menores, que se utilicen armas o instrumentos peligrosos o que la agresión tenga lugar en el domicilio de la víctima. Asimismo, cuando concurran dos o más de estas circunstancias, la pena debe aumentarse en dos tercios. Por otra parte, cuando se acredita que la violencia física o psicológica se ejerce de manera habitual contra alguno de los familiares contemplados en el artículo, la legislación establece una pena de uno a dos años de prisión, que también puede incrementarse si concurren las circunstancias agravantes previstas en la normativa.