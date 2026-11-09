Designan magistrados que conocerán recusación contra Anny Ochoa por caso de Comisión Permanente

Tegucigalpa, Honduras.- El pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) juramentó este lunes a los integrantes de la Corte de Apelaciones que conocerá las cuatro recusaciones presentadas contra Anny Ochoa, jueza natural a cargo del proceso judicial contra Luis Redondo y los exintegrantes de la Comisión Permanente del Congreso Nacional. La instancia está conformada por las magistradas de la Sala Constitucional, Odalis Nájera e Isbella Bustillo, y el magistrado de la Sala Laboral, Roy Pineda, quienes tendrán a su cargo el análisis de los recursos presentados por los equipos de defensa de los exintegrantes del extinto órgano legislativo. En el procedimiento, los funcionarios examinarán el informe que remita la jueza del caso y valorarán los argumentos expuestos por los abogados defensores para determinar si existen motivos legales que justifiquen apartarla del conocimiento del caso.

La juramentación constituye un nuevo avance en el proceso judicial, cuya continuidad está sujeta a la resolución de las recusaciones y a la determinación sobre la permanencia de Anny Ochoa como jueza natural.

Defensas cuestionan imparcialidad de la jueza

La presentación de las cuatro recusaciones provocó la suspensión de la audiencia de declaración de imputados contra los exintegrantes de la Comisión Permanente del Congreso Nacional, que estaba programada para el jueves 29 de octubre. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse En los recursos, los equipos legales solicitaron separar a Anny Ochoa del expediente al alegar una supuesta afinidad política de la jueza con el Partido Nacional. Asimismo, señalaron que la funcionaria habría emitido opiniones extrajudiciales y declaraciones públicas relacionadas con el proceso, actuaciones que, a criterio de las defensas, podrían comprometer su imparcialidad.

Ahora corresponderá a los magistrados de la Corte de Apelaciones evaluar los argumentos presentados, junto con el informe de la jueza natural, para establecer si las recusaciones tienen fundamento jurídico y ameritan su separación del expediente.

Sobre el caso

El proceso involucra a varios exfuncionarios y exdiputados señalados por el Ministerio Público por presuntas actuaciones irregulares relacionadas con la Comisión Permanente durante el período legislativo 2022-2026. Entre los principales acusados figura el expresidente del Poder Legislativo, Luis Redondo, a quien el Ministerio Público atribuye los delitos de perturbación ilícita contra el funcionamiento de las instituciones, dos delitos de violación de los deberes de los funcionarios y usurpación de funciones. Además, Luz Angélica Smith, enfrenta acusaciones por presunta falsedad en documentos públicos, violación de los deberes de los funcionarios y usurpación de funciones.