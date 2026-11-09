Russell Brand es condenado a diez años y seis meses de prisión por delitos sexuales

Los Ángeles, Estados Unidos.- El actor y comediante británico Russell Brand, de 51 años, fue condenado este lunes por un tribunal de Londres a 10 años y 6 meses de cárcel por un delito de violación y tres de agresión sexual cometidos contra cuatro mujeres entre 2004 y 2009. El juez Joel Bennathan, de la corte de Southwark, al sur de Londres, estableció la condena después de que el popular actor fuera declarado culpable el pasado jueves de los cuatro delitos. El magistrado, que calificó hoy al comediante de "depredador sexual", destacó la "determinación y el coraje" de las víctimas que han tenido que lidiar con el trauma por los delitos cometidos por Brand.

Tras conocer la sentencia, Russell Brand, que llevaba un crucifijo al cuello, miró a su mujer, Laura Gallacher, con la que tiene tres hijos, y le dijo: "Te quiero", tras lo cual fue conducido a las dependencias internas de la corte antes de ser trasladado a una cárcel donde tendrá que cumplir como mínimo 7 años antes de acceder a la prisión condicional. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Del total de la condena, 10 años corresponden a la violación de una mujer, cometida en el año 2009. El magistrado reconoció en su descargo las labores que Brand había llevado a cabo en los últimos años para ayudar a personas que tienen distintos tipos de adicciones y también las dificultades familiares que afronta por ser padre de tres hijos.