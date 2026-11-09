¿Se ralentizan y tropiezan las relaciones diplomáticas de EE UU y Honduras?

Tegucigalpa, Honduras.- Las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Honduras se han ralentizados y, en momentos, parece sufrir tropiezos, por una indefinición y falta de acción del lado hondureño, situación que podría complicarse tras las elecciones de medio término en la que sufrió una catastrófica derrota el Partido Republicano, según diferentes fuentes consultadas por EL HERALDO. Hay varios signos que muestran ese estancamiento en las relaciones entre dos países históricamente unidos por razones geoestratégicas, y se observa en los mensajes de Washington a Honduras en comparación con los mensajes a otros países de la región. Pero el problema no solo se ciñe a los mensajes que ha mandado Washington, sino a la forma en la que ha reaccionado la política exterior de Honduras, marcada por una ambivalencia, una dicotomía geopolítica y un malentendido “interés por Honduras”, que es interpretado como un alejamiento a su principal aliado.

Estados Unidos es para Honduras no solo el principal aliado, sino que el socio que recibe más del 30 por ciento de las exportaciones, alberga a casi un millón de compatriotas que mandan anualmente 13 mil millones de dólares en remesas, la principal fuente que sostiene la economía del país. Además, la mayor inversión extranjera en Honduras proviene de recursos estadounidenses y hay al menos 200 empresas y compañías de ese país en Honduras. Pero ¿qué hace pensar que las relaciones entre Estados Unidos y Honduras no pasan por el mejor momento? ¿Qué elementos subyacen para estimar que no existe una normalidad en esas conversaciones? ¿Dónde se manifiestan esos mensajes para interpretar que algo más está pasando entre los dos países? Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Porque una cosa es lo que los diplomáticos y funcionarios de ambos países dicen o no dicen frente a las cámaras y los micrófonos, y otra cosa son las acciones manifiestas en política exterior. Aunque la canciller Mireya Agüero no es neófita en su cargo, todo parece indicar que es en la Secretaría de Relaciones Exteriores donde está la génesis de una política exterior que ha desdeñado a Estados Unidos, marcando una gestión ambivalente, de acuerdo con conocedores en el tema. Un operador político importante del país, conocedor de la política hondureña y de Estados Unidos, explica que, frente a los cambios de equilibrio en Washington, Honduras tiene que ajustar su diplomacia. En los nueve meses y nueve días de la presidencia de Nasry Juan Asfura Zablah, el canal exclusivo de la relación bilateral de Honduras-Estados Unidos ha sido la Casa Blanca; hoy, Honduras está obligada a pasar a una diplomacia con ambos partidos, con presencia en el Capitolio, dijo.

Pero este experto dice que hay que hacerse una pregunta obligada: ¿Si en este tiempo de la gestión de Asfura, Honduras ha podido aprovechar con hechos concretos y beneficios para el pueblo hondureño su cercanía con la Casa Blanca? Un ligero repaso a algunos elementos de los últimos nueve meses puede poner en perspectiva que esas relaciones no navegan en aguas tranquilas y que por el gobierno de Donald Trump y de Tito Asfura hay mensajes claros e inequívocos de esa ralentización en política exterior. Para conocedores de la política exterior estadounidense, Honduras no ha caminado de la mano de su principal aliado, no le ha sacado el máximo provecho a pesar de que desde antes de las elecciones hubo una inclinación política a favor de Asfura. Hoy en día hay actores en Washington que ven esta actitud como un “desdén desde Tegucigalpa”.

Las expectativas con el PN en el poder

No hay duda que el empuje que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le dio al candidato del Partido Nacional, Nasry Asfura, a horas de las elecciones en noviembre de 2025 significó un espaldarazo que de alguna manera u otra lo llevaron al poder. “Tuve una reunión muy importante con mi amigo, y presidente de Honduras, Nasry ‘Tito’ Asfura”, escribió Trump en su plataforma Truth Social al terminó de una reunión en la mansión del magnate estadounidense en Mar a Lago en febrero de este año, reiterando ese acercamiento y conexión entre ambos líderes. Para algunos conocedores, el presidente Asfura ha desperdiciado el acercamiento político que desde un principio le mostró Trump y esos expertos achacan a la cancillería de no hacer bien su trabajo. “Hay conversaciones en temas de defensa y seguridad, hay apoyos, pero a nivel político esa conversación es de muy bajo nivel”, dijo un experto que se mueve en la comunidad de inteligencia. Hay elementos y detalles que no han salido a luz pública pero que evidencian una equivocada política exterior de Honduras en relación con Estados Unidos, afirmó una persona familiarizada con el tema.

El TPS

La cancillería hondureña fue cuestionada por no hacer suficiente lobby ni tocar todas las puertas en Washington a favor de los hondureños que han estado acogidos por más de 25 años al Estatus de Protección Temporal (TPS, su sigla en inglés). Organizaciones de hondureños de migrantes en Estados Unidos calificaron de negligencia a la Cancillería y compararon el activo papel y defensa que hicieron otros gobiernos por sus compatriotas. El gobierno de EE UU decidió en septiembre de 2025 la terminación de esta protección poniendo en riesgo a unos 50 mil hondureños. Las gestiones de los defensores de los migrantes ante la justicia de EE UU no ha tenido el eco y la medida de deportación pende sobre cada compatriota. El trato para Honduras no ha sido igual que para otros países, si tomamos en cuenta que a pesar de dar por terminado el TPS para El Salvador, el gobierno de Trump todavía no ha emitido una orden ejecutiva para la deportación, lo que mantiene con aire a 170 mil salvadoreños con este privilegio migratorio. “Es que hay una diferencia entre la relación de Bukele con Trump. Allí hay valores y acciones demostradas y eso no pasa con Honduras”, dijo un analista. Graco Pérez es un analista nacional y experto en política exterior y tiene su consideración respecto a la negativa de EE UU con relación al TPS. “Puede haber habido varias razones. La primera creo que es falta de capacidad de negociación de Honduras. La segunda creo que las relaciones no son tan buenas como nos quieren hacer creer desde el gobierno y la tercera pues es una combinación de las dos. El tema es que yo creo que Honduras hasta hoy no está haciendo bien las cosas en su relación con Estados Unido y eso se refleja en muchas situaciones”. “Por ejemplo, el tema del TPS, el tema de los aranceles y el tema de no tener un embajador todavía en Tegucigalpa, yo creo que es un mensaje claro. Lo que pasa es que desde el gobierno no se quiere reconocer eso o no tienen la capacidad de darse cuenta de lo que está ocurriendo. Porque si vemos a Guatemala, El Salvador, nos damos cuenta de que ellos sí están obteniendo algunos beneficios”. “Entonces, yo creo que todavía no somos lo suficiente confiables para Estados Unidos, pueden tener una buena relación, pero no es suficiente, esos no son beneficios para los hondureños”.

Juan Flores de la comunidad hondureña en Estados Unidos responsabiliza al embajador de Honduras en Washington, Enrique Flores Bermúdez, de no hacer suficiente lobby ni de plantear acciones políticas al Ejecutivo. “El embajador se equivocó y se confió de que el TPS se recuperaba por en las cortes y después del fallo de lo que sucedió con Haití, pues todas estas esperanzas y expectativas se fueron al piso”, dijo. “Se perdió mucho tiempo, el embajador no se pudo actualizar con el tema y después asesoró mal al Presidente porque esto tuvo que haberse dirigido directamente al presidente Trump, hubiera hecho una nueva solicitud, cosa que no lo hizo”. “Y ellos por el miedo de no querer confrontar a la administración Trump, a plantearle reestablecer el TPS. Pero El Salvador nos da la razón de que era cuestión de diálogo, era cuestión de estrategia y diplomacia para poder salvaguardar el Estado unilateral”, se quejó.

Las relaciones con China

Cuando ganó el candidato del Partido Nacional, Nasry Asfura, la presidencia de la República, muchos sectores creyeron que era el fin de las relaciones con China, a juzgar porque en la campaña los líderes y dirigentes del Partido Nacional, así lo aseguraban. Pero con el paso de los días, no pasó nada. Y la cancillería reafirmó que Honduras iba a mantener relaciones con aquellos países que se tengan beneficios para los hondureños y que no contemplaba el rompimiento de relaciones para volver con Taiwán. La presidenta Xiomara Castro rompió con Taiwán poniendo fin a una relación de 82 años, en marzo de 2023 y abrió las puertas a China. Luego de esos tres años, los resultados han sido en detrimento de Honduras y favorables a China. La industria del camarón en el sur de Honduras, languideció y ahora hay centenares de fincas camaroneras cerradas y miles de empleos destruidos. Se estima que hay 14 mil empleos directos perdidos y 200 millones de dólares en divisas. Hoy los municipios del país enfrentan la saturación de negocios chinos que han venido a golpear la economía de comunidades del interior del país y en particular a los pequeños y medianos productores.

Alcaldías del sur de Honduras, Olancho, Cortés y Francisco Morazán, en especial de la capital, han recibido el malestar por esta competencia desleal, que muchas veces opera en la ilegalidad e irregularidad al no estar autorizados por el Estado. En el tema comercial, y de acuerdo a datos oficiales para abril de 2026 el déficit acumulado ya era 1,026.9 millones de dólares, es decir, 256 millones de dólares en promedio cada mes, evidenciando una diferencia abismal en esas relaciones. “Hay cosas que no han hecho, que no los hace confiables. Por ejemplo, dijeron que iban a restablecer relaciones con Taiwán y no restablecieron”, dijo Graco Pérez. Y subrayó “cuando el presidente Trump, y estamos hablando de la primera potencia del mundo, tomo la decisión de apoyarlo fue en función de las promesas que ellos hicieron, pero casi 10 meses después, no lo han hecho. Entonces, lo hace un gobierno un poco confiable”. Por su parte, el analista y diplomático, Ramón Custodio, considera que el gobierno de Honduras ha actuado con demagogia al no cumplirle a Estados Unidos la promesa de volver con Taiwán. “Yo creo que fueron actos demagógicos y ahora están metidos en problemas porque tienen que cumplir esas promesas con las relaciones entre Estados Unidos y Honduras", dijo Custodio.

La inversión y aranceles

Si bien se aprobaron las reformas del sector eléctrico por parte del Congreso, algo que Estados Unidos estuvo presionando desde un principio, se esperaba que por lo menos se anunciarán promesas de inversión de ese país. Un analista desde Washington dijo que mientras el país no tenga reglas claras para la inversión, mande mensajes de respeto a las leyes y resuelva los conflictos que actualmente tiene, el capital estadounidense difícilmente llegará.

En la actualidad, por ejemplo, hay al menos 12 casos pendientes en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) que van desde litigios desde el rubro energético, el sector financiero y el relacionado a las Zonas Especiales de Desarrollo (Zede), en particular el caso de Próspera. Hay reclamos por el orden de los 4,200 millones de dólares, es decir, arriba de los 114 mil millones de lempiras, una cifra inimaginable para una economía tan endeble como la de Honduras. El país necesita solventar estos problemas en el CIADI porque eso mandará un mensaje claro al capital externo de que sus inversiones no corren ningún riesgo en el país. Y eso es fundamental, dijo un analista. Para Robert Carmona-Borjas, profesor y vicepresidente de la Fundación Arcadia, con sede en Washington, la oportunidad para que Honduras retome las buenas relaciones allí está, pero “no será Washington quien resuelva las deficiencias institucionales hondureñas. Esa responsabilidad corresponde, ante todo, al propio Gobierno de Honduras”.

Una política exterior ambivalente

Si bien cada país es libre de tomar decisiones, no menos cierto es que prima la interdependencia en el concierto internacional, sobre todo, en los foros multilaterales y es aquí donde el país ha mostrado ciertos niveles de incoherencia con sus principales aliados. Para algunos expertos, esta incoherencia a la larga le puede costar caro al país, en particular porque no ha manifestado acciones, a pesar de formar parte de bloques internacionales, alineados con la política de Estados Unidos. Honduras forma parte del llamado Escudo de las Américas, el grupo de países alineados con la política de Donald Trump, que alineó a los gobiernos conservadores y cuyo propósito es enfrentar la lucha contra el crimen organizado, el narcotráfico y la penetración de otras fuerzas políticas internacionales en la región. Para ver si hay coincidencias en las políticas y decisiones de Estados Unidos y Honduras, EL HERALDO se fue al principal foro mundial, a las Naciones Unidas, y allí indagamos cómo han votado ambos países. Exploramos las últimas 30 resoluciones aprobadas en la ONU en este año y uno se encuentra con grandes sorpresas, pero lo más interesante es que de esas 30 decisiones adoptadas por el foro mundial solo en una hubo coincidencia en el voto. La ONU aprobó con 107 votos a favor y ocho en contra una resolución sobre la situación de las personas desplazadas internamente y los refugiados de Abjasia (Georgia) y de la región de Tsjinvali/Osetia del Sur (Georgia). EE UU y Honduras registran el voto a favor. En ocho de las 30 resoluciones aprobadas en los últimos meses, el voto de Honduras no coincidió con el voto de Estados Unidos. En estas ocho, Honduras votó a favor y Estados Unidos en contra. Son resoluciones sobre diferentes temas, como migración, la situación en algunos países de África, incluso el cambio climático.