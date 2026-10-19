Embajador de Honduras en EE UU sostiene que TPS se canceló por culpa de Libre

Tegucigalpa, Honduras.- Enrique Flores Bermúdez, embajador de Honduras en Washington, Estados Unidos, volvió a referirse sobre la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS) y trasladó parte de la responsabilidad al gobierno del partido Libertad y Refundación (Libre). El diplomático afirmó que la administración de Xiomara Castro sostuvo que las condiciones en Honduras habían mejorado, por lo que estaban listos para recibir a los hondureños que se quedaran sin TPS. A su vez, Flores Bermúdez mencionó que las autoridades pasadas mantuvieron un ambiente de enfrentamiento con Estados Unidos durante los cuatro años.

"La administración anterior notificó a Washington que las condiciones en el país habían mejorado y que se podía recibir de vuelta a los beneficiarios del Estatus de Protección Temporal, lo que, junto con el nivel confrontacional con Estados Unidos, llevó a la terminación de ese programa para los hondureños", recordó este día el embajador. En agosto pasado, el presidente Nasry Asfura ya había lamentado que "las malas relaciones que Honduras tuvo en los últimos cuatro años también es un problema que nos llevó a lo que ha pasado con el TPS". Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Asfura reafirmó en ese momento que el mandato de Xiomara Castro no cuidó la relación con Estados Unidos, por lo que la cancelación del TPS fue inevitable.

Rechazo

A inicios de septiembre, el gobierno de Estados Unidos rechazó la carta del presidente Nasry Asfura donde pidió un período de gracia para los hondureños que se mantenían con el Estatus de Protección Temporal (TPS). El rechazo de EE UU a la carta de Asfura se confirmó tras la reunión que sostuvo el 3 de septiembre el embajador de Honduras en Washington, Enrique Flores Bermúdez, con Marco Rubio.