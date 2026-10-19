Salud insiste en que los médicos vuelvan a trabajar, pero el CMH mantiene las asambleas

Tegucigalpa, Honduras.- Aunque la Secretaría de Salud (Sesal) llamó de nuevo a los médicos a reincorporarse a sus labores mientras avanzan las conversaciones para resolver el conflicto con el gremio, los profesionales de la medicina continuarán este martes en asambleas informativas. La nueva convocatoria de la junta directiva del Colegio Médico de Honduras (CMH) prolonga una vez más la problemática, que cumple este martes 44 días consecutivos y mantienen suspendidas las consultas externas y las cirugías electivas en los hospitales públicos. Los médicos mantienen una seria de exigencias relacionadas con despidos, salarios atrasados, contratación de personal y condiciones laborales en los establecimientos sanitarios. Sin embargo, uno de los principales detonantes de las asambleas es el pago de salarios atrasados a más de 600 galenos, según el gremio.

El médico y diputado Carlos Umaña, manifestó que se espera que para este miércoles esté solucionado totalmente el conflicto se suspendan las asambleas. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse No obstante, recordó al Gobierno los derechos que tienen los profesionales de medicina. "Los médicos tienen derechos, comen, pagan servicios públicos, tienen que pagar colegiaturas de sus hijos y muchas cosas más", dijo a través de una publicación en su red social. Por su parte, este lunes, el viceministro de Salud, José Miguel Castillo, reiteró que la institución mantiene las gestiones para completar el pago de los compromisos pendientes con el personal médico. Asimismo, pidió a los profesionales reincorporarse a sus puestos mientras continúan las mesas técnicas de diálogo. "No vamos a parar hasta que le paguemos al último doctor", afirmó el funcionario durante una conferencia de prensa en Casa Presidencial. Castillo sostuvo que las autoridades sanitarias no consideran al gremio médico un adversario y destacó su importancia para el funcionamiento de los establecimientos de salud.

"No somos enemigos del gremio; por el contrario, consideramos que el gremio médico es parte fundamental de los establecimientos de salud y del sistema de salud", expresó. Sin embargo, el llamado de la Sesal no ha impedido que el CMH mantenga la convocatoria para este martes, en la que busca respuestas a sus demandas laborales y salariales. Otras de las demandas del CMH está el cese inmediato de los despidos y el reintegro de los médicos separados de sus puestos, así como la firma de contratos con gestores y la centralización de las redes descentralizadas de salud. El gremio también exige el pago de la base salarial en las instituciones donde laboran médicos, el reajuste salarial por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y el bienal correspondiente a 2026. La lista de peticiones incluye la firma de contratos e interinatos correspondientes al período de julio a diciembre, el pago de bonificaciones a médicos jubilados y el reintegro del personal que se encontraba de permiso por licencia de estudio.