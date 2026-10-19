¿Cuándo finaliza el año escolar 2026 en el sistema educativo público?

Tegucigalpa, Honduras.- El año escolar 2026 en Honduras concluirá oficialmente el lunes 30 de noviembre, de acuerdo al calendario académico de la Secretaría de Educación (Seduc). Previo a la finalización del año escolar, las autoridades educativas preparan las últimas evaluaciones y el proceso de recuperación académica para los estudiantes que no alcancen la calificación mínima de aprobación. Para este ciclo lectivo que está por finalizar, la ministra de Educación, Arely Argueta, destacó que este año no se han perdido días de clases en los centros educativos públicos.

"Nosotros decimos que tal vez hemos perdido un día de clases, un día que tuvimos una manifestación, pero no en todos los centros educativos. Los docentes han estado en el aula, y eso es lo importante para nosotros", manifestó. La funcionaria señaló que mantener a los maestros frente a los estudiantes es fundamental para reducir la deserción escolar, uno de los desafíos que enfrenta el sistema educativo hondureño. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse De acuerdo con el calendario académico de la Seduc, durante las últimas semanas de octubre y noviembre se desarrollarán las actividades de evaluación, recuperación de aprendizajes y cierre del período lectivo. Las autoridades precisaron que la recuperación académica se realizará en una sola oportunidad al finalizar las clases y estará dirigida exclusivamente a los estudiantes de educación básica y media que no hayan alcanzado la nota mínima de aprobación. Además de establecer las fechas de cierre, la Seduc adoptó disposiciones para atender a los estudiantes que enfrentan circunstancias que ponen en riesgo su permanencia en el sistema educativo.