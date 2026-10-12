Rector de la UNAH: "Parece que la educación no es una prioridad"

Tegucigalpa, Honduras.- El rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Odir Fernández, cuestionó este lunes 12 de octubre la asignación presupuestaria que recibe la máxima casa de estudios. A través de su cuenta de X, el titular de la máxima casa de estudios denunció que "parece que la educación no es una prioridad", al señalar que la matrícula universitaria aumentó desde 2024, mientras los recursos destinados a la institución siguen por debajo de lo establecido en la Constitución de la República. Fernández informó que la universidad registra actualmente unos 88,000 estudiantes y enfrenta solicitudes para ampliar su presencia a otros departamentos del país, pese a las limitaciones financieras que, según indicó, dificultan atender las necesidades de la comunidad universitaria.

"Desde 2024 a la fecha la matrícula aumentó en 33,000 estudiantes y hoy registramos 88,000; se nos pide expandir la UNAH a otros departamentos, pero el presupuesto no se acerca ni al 4% del 6% que manda la Constitución", escribió el rector. El académico considera que la educación no está siendo tratada como una prioridad, por lo que su reclamo vuelve a poner sobre la mesa la discusión sobre los recursos que recibe la institución y su capacidad para ampliar la cobertura de la educación superior pública. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El artículo 161 de la Constitución de la República establece que el Estado debe asignar a la UNAH una partida anual no menor al 6% del presupuesto de ingresos netos de la República, excluidos los préstamos y las donaciones.

No obstante, las autoridades universitarias han denunciado en los últimos años que las transferencias recibidas no corresponden a ese mandato constitucional. Para este año, el presupuesto aprobado de la UNAH asciende a aproximadamente 7,753.5 millones de lempiras; no obstante, de acuerdo con los reclamos de Fernández, esos recursos no representan el porcentaje constitucional que corresponde a la institución. A la discusión presupuestaria se suma la deuda que el Gobierno mantiene con la universidad, que a inicios de este año las autoridades reportaron que el monto pendiente superaba los 1,100 millones de lempiras.