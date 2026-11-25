Madrid, España-WhatsApp ha anunciado los mensajes programados, una función que permite a los usuarios escribir un mensaje y enviarlo en cualquier momento entre 10 minutos y 14 días después, tanto en 'chats' individuales como de grupo.

Para programar un mensaje, hay que mantener presionado el botón de enviar y elegir la fecha y hora en que se quiere que llegue, explica la plataforma de mensajería instantánea, que detalla que se verá como cualquier otro mensaje para la persona que lo reciba.

Los usuarios pueden, además, ver todos los mensajes que tienen pendientes y eliminarlos con antelación si cambian de opinión.