La mujer señalada como una de las parejas sentimentales de Esteban Gumercindo Ferrera Rodas, alias “El Diablo”, cabecilla del denominado Cártel del Diablo, llegó este miércoles 25 de noviembre de 2026 a audiencia de declaración de imputado y aseguró que no es pareja del jefe del cartel.
La detenida, conocida como “La Kenka”, fue capturada el lunes 23 de noviembre durante un operativo ejecutado en una zona montañosa de Yorito, departamento de Yoro, donde también fueron requeridos cinco hombres señalados como presuntos integrantes de la Pandilla 18.
De acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades, la intervención se realizó en el caserío El Limón, en la aldea Pueblo Viejo, Yorito, Yoro, como parte de las operaciones para desarticular la estructura criminal que opera en esa zona del país.
La mujer había llamado la atención en redes sociales, especialmente en TikTok, donde compartía videos en los que aparecía junto a “El Diablo”, uno de los hombres más buscados por las autoridades hondureñas.
En algunas de las grabaciones y fotografías que circulaban en plataformas digitales, ambos aparecían besándose y posando juntos dentro de una vivienda. En otras imágenes se les observaba sosteniendo armas de grueso calibre.
Tras su captura, autoridades informaron de manera extraoficial que entre los detenidos se encontraba “La Kenka”, a quien identificaron como una de las mujeres del presunto cabecilla del Cártel del Diablo.
El operativo contó con la participación de agentes de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), Fuerzas Especiales y Tropas Especializadas en Selva (TESÓN), en apoyo a los miembros de la Agencia Nacional Contra el Crimen (ANCC).
Los equipos policiales decomisaron dos fusiles AR-15, una escopeta calibre 12, dos pistolas calibre 40, un arma de fabricación artesanal conocida como chimba y nueve cargadores de fusil.
También aseguraron una granada de fragmentación, municiones de diferentes calibres y dos teléfonos móviles. La mujer y los otros cinco detenidos quedaron bajo custodia de las autoridades mientras se determina su presunta vinculación con estructuras criminales.
Las capturas forman parte de las operaciones desplegadas en Yorito tras las cuatro masacres registradas el pasado 18 de noviembre en esa zona, donde murieron 12 personas.