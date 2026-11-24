La muerte de la chef Sandra Isabel Díaz del Valle vuelve a tomar relevancia, luego de que las autoridades capturaran al médico Pablo Cerritos, quien atendió a la chef horas antes de su muerte. Esto se sabe de él:
Pablo Alberto Cerritos Herrera es un profesional de la Medicina detenido por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), en cumplimiento de una orden judicial solicitada por la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida (FEDCV), tras ser señalado por el delito de homicidio imprudente grave.
De acuerdo con las investigaciones, Cerritos Herrera, Doctor en Medicina y Cirugía, era el médico de confianza de Sandra Díaz del Valle y fue quien la atendió en una clínica privada de Tegucigalpa el día de su fallecimiento.
Alrededor del mediodía del 10 de junio de 2026, después de participar en el programa televisivo "Venga la Alegría", Sandra se comunicó con su pareja para comentarle que sentía un fuerte dolor entre la espalda y el cuello.
La paciente llegó acompañada de su pareja a la clínica del doctor Cerritos. La pareja de Sandra era el presentador y exdiputado hondureño Juan Fernando Lobo.
Alrededor de la 1:00 de la tarde, ambos llegaron al Centro Integral de Asistencia Médica (CIAM), donde fue atendida por el doctor Pablo Cerritos.
Según las investigaciones del Ministerio Público (MP), durante la atención médica se le administraron tres medicamentos por vía intravenosa y, posteriormente, Cerritos le aplicó otro fármaco mediante una jeringa en la zona del cuello.
Después del procedimiento, Sandra comenzó a presentar dificultades para respirar y malestar general. Su condición empeoró hasta que se desvaneció, por lo que el médico Cerritos solicitó que fuera trasladada de emergencia a un centro hospitalario.
Ante la situación, Juan Fernando Lobo solicitó una ambulancia. Sin embargo, debido a que la asistencia no llegó de inmediato, decidió trasladarla en su vehículo particular, acompañado del médico y un enfermero.
La chef fue llevada al Hospital Escuela, donde el personal médico confirmó su fallecimiento. Su cuerpo fue remitido a Medicina Forense para practicarle una autopsia médico-legal que permitiera establecer las causas de su muerte. Precisamente el día en que la chef murió cumplía 46 años de edad.
Un día después, el 11 de junio, equipos de la DPI, Medicina Forense y el Ministerio Público realizaron diligencias en la clínica donde había sido atendida. Las autoridades buscaban recopilar indicios y documentación que contribuyeran a esclarecer lo ocurrido. En ese momento, el médico no se encontraba en su lugar de trabajo.
Días después, Pablo Cerritos apareció en una entrevista televisiva para ofrecer su versión de los hechos. En esa ocasión negó ser médico estético y aseguró que Sandra había llegado a su clínica para recibir atención de medicina general por un dolor cervical, no para someterse a un procedimiento estético.
El viernes 20 de noviembre, la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida presentó un requerimiento fiscal contra el profesional de la medicina por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio imprudente grave.
Las autoridades buscan que Cerritos responda ante la justicia por el delito de homicidio imprudente grave. Su responsabilidad penal deberá determinarse durante el proceso judicial.