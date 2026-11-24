Un joven de nombre Nixon Yojhan Oseguera Díaz falleció y su muerte ha causado muchas preguntas. Él era empleado del Banco Central de Honduras (BCH) en La Ceiba, Atlántida. ¿Cuáles fueron la causas del deceso?
El Banco Central de Honduras (BCH) publicó una nota de duelo y escribió en sus redes: "El BCH lamenta el fallecimiento de nuestro compañero de labores, Nixon Yojhan Oseguera Díaz, quien se desempeñaba como auxiliar contable en sucursal La Ceiba. Que Dios lo tenga en su gloria".
A su vez, la iglesia Elim Manantial en La Ceiba también publicó una nota de duelo. ¿Qué se sabe del fallecimiento?
La muerte del joven se conoció el lunes 23 de noviembre y desde ese momento surgieron interrogantes.
Una fuente cercana a la familia de Nixon Yojhan Oseguera Díaz reveló a La Prensa que el joven falleció luego de someterse a una cirugía estética.
De acuerdo con la fuente consultada por La Prensa, la muerte ocurrió después de que Oseguera se sometiera a un procedimiento quirúrgico con fines estéticos.
Tras ello, nadie de la familia se ha pronunciado sobre el tipo de intervención ni las complicaciones de salud que habría presentado Nixon Oseguera.
En redes sociales lo primero que se informó es que había presentado problemas de salud, sin añadir detalles.
El joven nació 10 de noviembre 1994 y estudió en el instituto Francisco Mejía. Cursó la carrera de Administración de Empresas y se graduó en una universidad privada en La Ceiba.
Según reportes en redes sociales, estaba casado y tenía un varón, por lo que deja en luto a su compañera de vida y a un niño; además de sus padres, hermanos y demás familia.