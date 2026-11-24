Luego de que tres hombres vinculados presuntamente al Cartel del Diablo fueran abatidos el pasado sábado 21 de noviembre, las autoridades policiales proporcionaron inicialmente tres identidades. Sin embargo, los familiares de los fallecidos aseguraron que los nombres no correspondían a las víctimas. Aquí los detalles.
Inicialmente, las autoridades identificaron a los fallecidos como Edin Manríquez Reaños, conocido con el alias de "Minikeke"; Jefferson Alexis Murillo, alias "Pastelito", y Ciro Laínez Martínez. Sin embargo, posteriormente surgieron dudas sobre esas identidades.
Familiares llegaron hasta Medicina Forense para reclamar los cuerpos y aseguraron que los nombres proporcionados inicialmente por las autoridades no correspondían a las personas que murieron durante el intercambio de disparos.
.Desde la morgue, TN5 divulgó que los parientes identificaron a los tres fallecidos como Gabriel Antonio Hernández Castro, Emir Yair Archaga Barahona y Antonio Modesto Pineda Torres.
Los familiares explicaron que los jóvenes portaban identidades diferentes a sus nombres verdaderos, por lo que las autoridades habrían manejado información equivocada al momento de reportar sus identidades.
De acuerdo con la versión de los parientes, los nombres proporcionados inicialmente corresponderían a otras personas que posiblemente todavía estarían con vida. No obstante, esta información requiere confirmación oficial.
La discrepancia entre las identidades fue señalada por los familiares de las víctimas, pero hasta el momento las autoridades no han brindado una aclaración oficial sobre lo ocurrido.
Fuertes operativos policiales se desarrollan en busca de Esteban Ferrera, conocido con el alias de "El Diablo", señalado como cabecilla de esta estructura criminal.
El pasado miércoles 18 de noviembre se registraron cuatro masacres en Vallecillo y Pacayal, Yoro, que dejaron un saldo de 12 personas muertas. Posteriormente, las autoridades intensificaron la búsqueda del presunto cabecilla.
Durante los operativos, un enfrentamiento armado terminó con tres hombres abatidos. Tras el hecho, se proporcionaron identidades preliminares que posteriormente fueron cuestionadas por los familiares, quienes dieron a conocer los nombres que, según ellos, corresponden a los fallecidos.