Una tiktoker señalada como "una de las mujeres" de Gumercindo Ferrera Rodas, alias "El Diablo", fue capturada junto a cinco presuntos pandilleros, durante un operativo realizado este lunes 23 de noviembre en una zona montañosa de Yorito, Yoro. A continuación los detalles.
De acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades, el requerimiento de la mujer, cuya identidad no fue revelada, se registró específicamente en el caserío El Limón, en la aldea Pueblo Viejo, donde agente policiales intervinieron también a cinco hombres, presuntamente miembros activos de la Pandilla 18.
La detenida comenzó a llamar la atención en redes sociales, especialmente en TikTok, donde compartía videos en hogar con "El Diablo", el presunto cabecilla del Cártel del Diablo, y uno de los hombres más buscados por las autoridades hondureñas en los últimos días.
En redes circulan videos y fotografías en formato reels donde la requerida y "El Diablo", besándose o posando juntos en una vivienda mientras sostenía armas de grueso calibre.
"Entre los detenidos de hoy, detuvimos a La Kenka, una de las mujeres de El Diablo", informaron autoridades de manera extraoficial.
La misión en la que resultó detenida la tiktoker contó con la participación de agentes de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), Fuerzas Especiales y Tropas Especializadas en Selva (TESÓN), quienes actuaron en respaldo a los mimebros de la Agencia Nacional Contra el Crimen (ANCC).
Según el reporte preliminar, al momento de la captura, los equipos policiales aseguraron diverso armamento en poder de la creadora de contenido y de los demás requeridos.
Entre lo decomisado hay dos fusiles AR-15, una escopeta calibre 12 y dos pistolas calibre 40, una chimba y 9 cargadores de fusil.
A ese arsenal se sumaron una granada de fragmentación, municiones a granel de diversos calibres y dos teléfonos móviles.
La mujer y los otros cinco individuos están bajo custodia de las autoridades mientras se determina el grado de vinculación que tienen con estructuras criminales catalogadas como organizaciones terroristas.
Cabe mencionar que este operativo responde a las acciones delegadas por la Secretaría de Seguridad en aras de dar con el paradero del cabecilla del Cártel de El Diablo en Yorito, Yoro, donde el pasado 18 de noviembre se registraron cuatro masacres alternas en las que doce personas perdieron la vida.
El pasado 21 de noviembre, tres presuntos miembros del Cártel del Diablo murieron tras ser abatidos por agentes polciales en las montañas de Yoro, durante operativos en contra de la estructura criminal. A pesar de las nuevas capturas, las autoridades siguen tras la pista de Gumercindo Ferrera Rodas, alias "El Diablo", por quien la Policía Nacional ofrence cinco millones de lempiras a quien brinde información de su paradero.