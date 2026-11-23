El pasado 21 de noviembre, tres presuntos miembros del Cártel del Diablo murieron tras ser abatidos por agentes polciales en las montañas de Yoro, durante operativos en contra de la estructura criminal. A pesar de las nuevas capturas, las autoridades siguen tras la pista de Gumercindo Ferrera Rodas, alias "El Diablo", por quien la Policía Nacional ofrence cinco millones de lempiras a quien brinde información de su paradero.