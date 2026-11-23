Seis jóvenes, presuntos integrantes de la Pandilla 18, fueron capturados en la aldea Santa Cruz, municipio de Yorito, departamento de Yoro.
Las Fuerzas Armadas de Honduras, a través de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), equipos de Fuerzas Especiales y tropas especializadas en selva y operaciones nocturnas, ejecutaron el operativo que permitió la captura de los sospechosos, quienes presuntamente estaban en posesión de un arsenal de armas y una considerable cantidad de municiones.
A los detenidos se les decomisaron fusiles AR-15, escopetas y pistolas, además de municiones de diferentes calibres.
El decomiso incluyó nueve cargadores para fusil, dos fusiles, una escopeta, dos pistolas, una chimba, una granada y dos teléfonos celulares.
Hasta el momento, las autoridades no han proporcionado las identidades de las personas capturadas.
De acuerdo con información preliminar, los jóvenes tendrían vínculos con la Pandilla 18. Su captura se produce en medio de los intensos operativos que mantienen las autoridades en el departamento de Yoro para localizar a Esteban Ferrera, alias "El Diablo".
Las montañas de Yoro están siendo inspeccionadas por más de 500 agentes policiales, luego de registrarse cuatro masacres que dejaron un saldo de 12 personas muertas.
Como parte de los operativos desplegados en esta zona, las autoridades lograron ubicar y capturar a los seis jóvenes. De manera preliminar, se presume que uno de ellos es mayor de edad.
La información inicial indica que los sospechosos habrían intentado repeler el operativo; sin embargo, fueron neutralizados por los agentes policiales.
Tras su captura, los seis jóvenes fueron desarmados y esposados para posteriormente ser trasladados por las autoridades, que deberán ponerlos a disposición de los órganos correspondientes para continuar con el procedimiento legal.