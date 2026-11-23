Las Fuerzas Armadas de Honduras, a través de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), equipos de Fuerzas Especiales y tropas especializadas en selva y operaciones nocturnas, ejecutaron el operativo que permitió la captura de los sospechosos, quienes presuntamente estaban en posesión de un arsenal de armas y una considerable cantidad de municiones.