Dos personas murieron soterradas en la colonia 10 de Enero, en el sector de Cofradía, Cortés. ¿Cómo sucedió la tragedia? Aquí los detalles.
Un barranco cedió justo cuando los hombres se encontraban trabajando en la construcción de un muro en Cofradía, Cortés, y quedaron atrapados bajo toneladas de tierra.
De forma preliminar, las víctimas fueron identificadas como Cristian García y Héctor García.
Ambos tenían pocos días de haber comenzado a trabajar en la zona. Según información preliminar, iniciaron sus labores el pasado lunes.
Una tercera persona también se encontraba en el lugar; sin embargo, logró percatarse a tiempo de lo que ocurría y salir a salvo del derrumbe.
Testigos relataron que todo ocurrió en cuestión de segundos, cuando observaron cómo el alud de tierra cayó sobre los trabajadores y los dejó soterrados.
Tras la tragedia, varias personas se acercaron al lugar para intentar rescatar a las víctimas; sin embargo, pese a los esfuerzos, ambos hombres fallecieron.
Luego de recibir la alerta, elementos del Cuerpo de Bomberos y agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar e iniciaron las labores para recuperar los cuerpos.
Cuando finalmente lograron sacar a las víctimas, ambas ya habían fallecido. Ahora, las autoridades deberán esclarecer qué provocó el derrumbe que terminó con la vida de los dos trabajadores.
Ahora, las autoridades deberán esclarecer qué provocó el derrumbe que terminó con la vida de los dos trabajadores.