Antes de involucrarse con estructuras criminales, Esteban Ferrera, cabecilla del Cartel del Diablo, había recibido formación militar, según reveló el ministro de Seguridad, Gerzon Velásquez.
El funcionario participó en una entrevista en el programa 30/30, donde habló sobre el desarrollo de los operativos en las montañas de Yoro, que buscan capturar a alias El Diablo, luego de que el pasado 18 de noviembre se registraran cuatro masacres que dejaron 12 personas muertas.
"Claro que sí, estamos tras la cacería de él. Todo esto que estamos haciendo es específicamente para neutralizarlo de una vez por todas", manifestó Velásquez.
El ministro aseguró que más de 500 elementos de seguridad están desplegados en las montañas de Yoro para dar con su paradero. Una de las estrategias consiste en reducir su margen de movimiento y evitar que pueda escapar hacia otras zonas.
Sobre los tres hombres abatidos el pasado sábado, Velásquez sostuvo que pertenecían al primer círculo de seguridad del presunto narcotraficante.
Según el funcionario, las autoridades estuvieron cerca de capturar a Ferrera; sin embargo, el supuesto cabecilla logró escapar.
"Es un cobarde, no se enfrentó a la Policía, puso a los primeros de carne y cañón, los primeros jóvenes repelieran a los policías y le dieran cobertura para escapar", expresó.
El ministro también se dirigió directamente a Ferrera y le envió un mensaje: "Es un cobarde que está utilizando jóvenes para que cometan sus delitos y que vamos a neutralizarlo tarde o temprano, que lo mejor que le puede ocurrir es que se entregue".
"Hasta este momento lo tenemos de alguna forma debilitado, porque cuando se enfrentó a las fuerzas del orden habían seis personas. Tres de ellos ya fueron dados de baja y estamos buscando los otros tres que probablemente dentro de ellos esté el famoso 'Diablo'", afirmó.
Durante el operativo, tres sospechosos fueron abatidos, mientras que otros tres lograron escapar. Entre estos últimos estaría, posiblemente, el líder de la estructura criminal, Esteban Gumercindo Ferrera, alias El Diablo. Asimismo, el ministro aseguró que encontrarlo será cuestión de días.
Las autoridades investigan la identidad de los tres hombres abatidos el sábado, identificados como Edin Manríquez Reaños, conocido con el alias de Minikeke; Jeferson Alexis Murillo, alias Pastelito; y Ciro Laínez Martínez.
Cabe destacar que Edin Manríquez Reaños, conocido como Minikeke, es señalado por las autoridades como la mano derecha de Esteban Ferrera.
Los operativos se han extendido por gran parte de las montañas de Yoro, donde las autoridades han localizado presuntos refugios utilizados por integrantes del Cartel del Diablo para esconderse.
Entre los objetos decomisados durante el operativo en el que fueron abatidos los tres sospechosos figuran armas de diferentes calibres, paneles solares y una pequeña estatuilla de la Santa Muerte.