Tres miembros del "Cartel del Diablo" fueron abatidos por parte de la Policía Nacional el 21 de noviembre en las montañas de Yoro. Uno de ellos era mano derecha de los jefes. ¿Quién era "Minikeke"?
El 21 de noviembre, tres personas fallecieron en un enfrentamiento durante un operativo contra el "Cartel del Diablo". La institución precisó que estas personas eran delincuentes y horas después se confirmó que pertenecían a la banda delictiva referida.
Los miembros del "Cartel del Diablo" abatidos fueron Edin Manríquez Reaños, conocido con el alias de "Minikeke" (izquierda); Jeferson Alexis Murillo, alias "Pastelito" (centro); y Ciro Laínez Martínez, quien figura en la fotografía de la derecha.
Desde el 18 de noviembre, tras las masacres en Yorito, Yoro, se desplegaron más de 400 elementos a las montañas del departamento.
¿Quién era "Minikeke", mano derecha en el "Cartel del Diablo"? Según trabajo de inteligencia, él era persona de confianza y respondía a Esteban Gumercindo Ferrera, alias "El Diablo".
"Minikeke", según las investigaciones, estaría vinculado como uno de los responsables de al menos cuatro masacres perpetradas por esta estructura delictiva en Yoro.
Las investigaciones también indican que, después de la muerte de un integrante de la banda conocido como alias "Monki", quien anteriormente era señalado como la mano derecha de "El Diablo", Edin Mariquez Reaño, alias Minikeke, ocupó su lugar.
Los otros dos abatidos, Jeferson Alexis Murillo, alias "Pastelito", y Ciro Laínez Martínez, formaban parte de la avanzada que "El Diablo" mantenía en la montaña.
El despliegue en Yoro desde el 18 de noviembre incluye helicópteros, vehículos Black Mamba, más de 400 elementos, motocicletas, autos y otros recursos que ayuden a desmantelar "El Cartel del Diablo".
"Minikeke" y los demás miembros del "Cartel del Diablo" fueron abatidos en la aldea La Albardilla, en el municipio de Sulaco.