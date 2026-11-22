Las autoridades hondureñas centran sus máximos esfuerzos en la captura de Esteban Ferrera, alias "El Diablo", uno de los principales cabecillas de esta estructura criminal declarada terrorista. Sin embargo, sobre él habría otro jefe con mayor rango. ¿De quién se trata?
Yonatan Levi Estrada Villanueva estaría identificado como uno de los principales cabecillas de la estructura criminal conocida como el Cartel del Diablo. Además, habría formado parte del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), organización delictiva que opera en México.
Durante declaraciones brindadas el 8 de mayo de 2026, el director de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), comisionado Rolando Ponce Canales ,confirmó que, de acuerdo con las investigaciones, el liderazgo del Cartel del Diablo recaería en un hombre de bajo perfil identificado como Yonatan Estrada y no en Esteban Ferrera, aunque este último también tendría un papel importante dentro de la organización.
Yonatan estaría vinculado al Cartel Jalisco Nueva Generación. En una de sus fotografías aparece utilizando indumentaria asociada a grupos criminales de México, con el rostro cubierto y portando un chaleco antibalas.
Fuentes confiaron a La Prensa que Yonatan Levi Estrada Villanueva se habría trasladado a México cuando todavía era menor de edad, donde creció y se habría unido a grupos delictivos vinculados con carteles de la droga, con los que habría colaborado durante varios años.
Posteriormente, Estrada habría regresado a Honduras y comenzado a trabajar con los hermanos Urbina Soto, formando parte del brazo armado y del grupo de sicarios que operaba en Yoro.
Con el paso del tiempo, Estrada se habría independizado y comenzado a reclutar jóvenes para conformar su propia estructura criminal. De hecho, en videos que circulan sobre el Cartel del Diablo, agentes de investigación aseguran haber identificado su voz. Pero, ¿dónde se encuentra actualmente?
La Policía Nacional reveló que sigue la pista de Yonatan Leví Estrada Villanueva, alias "JT", en México. El hondureño es señalado por las autoridades como uno de los cabecillas del Cartel del Diablo y presunto responsable de administrar una página en redes sociales utilizada para difundir videos y mensajes de esta estructura criminal.
Desde el pasado miércoles 18 de noviembre, cuando se registraron cuatro masacres que dejaron 12 personas muertas en Yoro, las autoridades mantienen como uno de sus principales objetivos la captura de Esteban Ferrera. Sin embargo, también continúan las investigaciones para localizar a Estrada, a quien atribuyen un papel de liderazgo dentro de la organización.
El Cartel del Diablo es señalado por las autoridades de estar involucrado en actividades de sicariato y microtráfico de drogas. Las cuatro masacres del 18 de noviembre ocurrieron después de las capturas de la madre y la hermana de Ferrera. Durante los operativos de búsqueda ejecutados el pasado 21 de noviembre, tres presuntos integrantes del Cartel del Diablo fueron abatidos en las montañas de Yoro. Los sospechosos fueron localizados en uno de los refugios que presuntamente utilizaba la estructura criminal en esa zona.