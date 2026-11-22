El Cartel del Diablo es señalado por las autoridades de estar involucrado en actividades de sicariato y microtráfico de drogas. Las cuatro masacres del 18 de noviembre ocurrieron después de las capturas de la madre y la hermana de Ferrera. Durante los operativos de búsqueda ejecutados el pasado 21 de noviembre, tres presuntos integrantes del Cartel del Diablo fueron abatidos en las montañas de Yoro. Los sospechosos fueron localizados en uno de los refugios que presuntamente utilizaba la estructura criminal en esa zona.