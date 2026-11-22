¿Cómo se originó "El Cartel del Diablo"? Según la Policía Nacional, Esteban Ferrera no es el jefe de la banda. Los entes de seguridad señalan a otra persona como el cabecilla, persona que tiene vínculos con el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG). ¿Cómo se originó la banda?
El 21 de noviembre de 2026 murieron tres integrantes del "Cartel del Diablo" en las montañas de Yoro tras un operativo que inició desde el 18 de noviembre.
Los operativos se dieron luego de las cuatro masacres en Yorito donde murieron 12 personas. El "Cartel del Diablo" ha tenido atemorizado al departamento de Yoro. ¿Cuál es su origen?
Los antecedentes del "Cartel del Diablo" en Yoro datan de varios años en el departamento, ellos han sido vinculada a los hermanos Urbina Soto.
Se ha dicho que Esteban Ferrera, alias "El Diablo", es el cabecilla, pero no es así; el jefe de la banda responde al nombre de Yonatan Levi Estrada Villanueva, originario de Yoro, según las autoridades.
Yonatan Levi Estrada Villanueva estuvo en México y al regresar a Honduras fue parte del brazo armado y de sicarios de la estructura vinculada a los hermanos Urbina Soto.
Estrada se habría independizado y comenzó a reclutar jóvenes en distintas comunidades. Esteban Ferrera se instaló como el segundo al mando de la banda. Estas personas empezaron a controlar actividades de distribución de marihuana y cocaína, hasta convertirse en la estructura conocida como Cártel del Diablo.
El 15 de mayo del presente año, el ministro de Seguridad, Gerzon Velásquez, sostuvo que varios hondureño realizaron actos delictivos en estructuras del CJNG en México y posteriormente regresaron al país.
A su vez, Velásquez informó que la página de Facebook utilizada por el "Cartel del Diablo" habría sido creada desde Ciudad de México.
Esteban Ferrera, "El Diablo", también habría operado con apoyo tecnológico del Cártel de Jalisco Nueva Generación, según agentes de inteligencia de la Policía Nacional.