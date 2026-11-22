Los cuerpos de los tres presuntos integrantes del Cartel del Diablo fueron sacados de la zona montañosa de Yoro a bordo de helicópteros de la Policía Nacional, luego del enfrentamiento armado registrado durante los operativos en ese departamento el pasado sábado 21 de noviembre.
"Van a caer, vivos o como las circunstancias lo permitan.Finaliza el proceso de levantamiento de los tres miembros del Cartel del Diablo. El procedimiento legal continúa", posteó la Policía Nacional.
En fotografías difundidas por la Policía Nacional se observan tatuajes en los cuerpos de los fallecidos con las siglas "CDD", que corresponderían al Cartel del Diablo.
Uno de los cuerpos presenta las letras "CDD" tatuadas en la frente, mientras que en otra imagen se observa un tatuaje con las mismas iniciales en el pecho. Sin embargo, no se ha confirmado si se trata de personas diferentes ni a quién corresponde cada fotografía.
Los cadáveres fueron trasladados en bolsas negras. Hasta el momento, las autoridades no han precisado hacia dónde serían llevados después de ser extraídos de la zona montañosa.
Los fallecidos fueron identificados preliminarmente como Edin Manríquez Reaños, conocido con el alias de "Minikeke"; Jeferson Alexis Murillo, alias "Pastelito"; y Ciro Laínez Martínez.
Los tres hombres murieron el pasado sábado 21 de noviembre durante un enfrentamiento con las fuerzas de seguridad en las montañas de Yoro, donde se desarrollan operativos para desarticular esta estructura criminal.
Durante las intervenciones, las autoridades también localizaron un campamento que presuntamente era utilizado por integrantes de la organización. En el lugar encontraron armas de grueso calibre, paneles solares, antenas de internet satelital, provisiones y una estatuilla de la Santa Muerte.
Las operaciones se mantienen en diferentes sectores del departamento, con la participación de más de 200 efectivos policiales y militares, quienes utilizan helicópteros, vehículos especiales, motocicletas y equipos de inteligencia para rastrear las zonas de difícil acceso.
El principal objetivo de las autoridades es localizar a Esteban Gumercindo Ferrera Rodas, alias "El Diablo", señalado como presunto cabecilla del Cartel del Diablo. Su búsqueda se intensificó después de que se le atribuyera la responsabilidad de cuatro masacres ocurridas el pasado miércoles 18 de noviembre, que dejaron 12 personas muertas.