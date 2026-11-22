Una estatuilla de la Santa Muerte fue encontrada en un campamento atribuido a presuntos miembros del Cartel del Diablo, en las montañas de Yoro, en la zona norte de Honduras.
Durante el operativo de búsqueda de Esteban Ferrera, alias "El Diablo", tres presuntos integrantes del Cartel del Diablo fueron abatidos. Entre sus pertenencias había varios objetos, pero uno de los que más llamó la atención fue la estatuilla. Desde meses atrás, han surgido señalamientos sobre supuestas prácticas esotéricas de esta estructura criminal, luego de que en audios atribuidos a Ferrera asegurara tener la capacidad de convertirse en animales y desplazarse frente a las autoridades sin ser detectado.
La estatuilla, en particular, fue encontrada en las montañas de Yoro, Honduras. Se trata de una figura de culto popular de origen mexicano que personifica a la muerte y a la que sus seguidores suelen pedir protección, dinero o favores ante situaciones de peligro.
La "Santa Muerte" nació en México y se representa como un esqueleto humano vestido con una túnica larga y una capucha. Generalmente, sostiene una guadaña, asociada simbólicamente con la justicia o el corte de malas energías, y un globo terráqueo en una de sus manos, que representa su dominio sobre la humanidad.
La estatuilla fue hallada en un refugio montañoso de Yorito, Yoro. Las autoridades decomisaron la figura junto a armas de grueso calibre, antenas de internet satelital, una planta de energía solar y provisiones.
Investigaciones señalan que el Cartel del Diablo contaría con el respaldo del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), una posible relación que explicaría la adopción de algunas de sus creencias y métodos operativos.
En la foto figuran los tres supuestos miembros del Cártel del Diablo, abatidos en Yoro: Edin Manríquez Reaños, conocido con el alias de "Minikeke" (en el centro); Jeferson Alexis Murillo, alias "Pastelito" (a la derecha); y Ciro Laínez Martínez, quien figura en la fotografía de la izquierda.
La Policía Nacional y la Secretaría de Seguridad informaron que buscan en México a Jonathan Leví Estrada Villanueva, alias "JT", un hondureño señalado como presunto autor intelectual y encargado de manejar las redes sociales de la banda desde ese país. Mientras tanto, "JT" dirigiría la estrategia comunicacional desde territorio mexicano.
Por su parte, Esteban Gumercindo Ferrera Rodas, alias "El Diablo", actuaría como el brazo operativo de la organización en las montañas de Yoro. Las autoridades lo buscan luego de que, tras la captura de su madre y su hermana, se le atribuyera la responsabilidad de cuatro masacres ocurridas el pasado miércoles 18 de noviembre, que dejaron 12 personas muertas.
En audios anteriores atribuidos a Esteban Ferrera, este habría afirmado que utiliza magia negra para transformarse en animales, como perros o aves, y así burlar los cercos policiales en las zonas montañosas de Yoro y Francisco Morazán.