Durante el operativo de búsqueda de Esteban Ferrera, alias "El Diablo", tres presuntos integrantes del Cartel del Diablo fueron abatidos. Entre sus pertenencias había varios objetos, pero uno de los que más llamó la atención fue la estatuilla. Desde meses atrás, han surgido señalamientos sobre supuestas prácticas esotéricas de esta estructura criminal, luego de que en audios atribuidos a Ferrera asegurara tener la capacidad de convertirse en animales y desplazarse frente a las autoridades sin ser detectado.