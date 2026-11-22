Tras las masacres, circularon audios atribuidos a Ferrera en los que habría amenazado con provocar más muertes si no liberaban a su hermana y a su madre, quienes fueron detenidas el 15 de noviembre por su presunta colaboración con la estructura, catalogada como terrorista. Asimismo, habría amenazado de muerte al presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano.