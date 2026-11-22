En un fuerte enfrentamiento durante un operativo en las montañas de Yoro, tres presuntos miembros del Cartel del Diablo fueron abatidos a disparos. ¿Quiénes son y qué se sabe de ellos?
La baja de los presuntos integrantes de la estructura criminal ocurrió el pasado sábado 21 de noviembre de 2026. Tras el enfrentamiento, las autoridades mantienen los operativos en la zona con el objetivo de localizar a Esteban Gumercindo Ferrera Rodas, alias "El Diablo", señalado como el presunto cabecilla de la organización.
De forma preliminar, los presuntos criminales abatidos fueron identificados como Edin Manríquez Reaños, conocido con el alias de "Minikeke" (en el centro); Jeferson Alexis Murillo, alias "Pastelito" (a la derecha); y Ciro Laínez Martínez, quien figura en la fotografía de la izquierda.
El enfrentamiento se registró durante allanamientos y operaciones especiales ejecutadas en municipios intervenidos del departamento de Yoro, situado en el norte del país. El director de Comunicación Estratégica de la Policía Nacional, comisionado Lenín Pineda Bocanegra, confirmó que los tres sospechosos murieron durante el intercambio de disparos.
Según las autoridades, otros miembros del Cartel del Diablo sí lograron escapar. Las fotografías muestran el campamento que presuntamente utilizaban los tres hombres abatidos.
Paneles solares, mantas del Cartel del Diablo, recipientes, vasos, ropa, entre otros objetos, fueron encontrados en el campamento improvisado donde murieron los sospechosos.
Además, se hallaron antenas de internet y algunos alimentos, pero uno de los objetos que más llamó la atención fue una estatuilla de la "Santa Muerte".
En las operaciones participan más de 200 efectivos policiales y militares, con presencia en zonas montañosas y comunidades de difícil acceso. Las autoridades también han utilizado helicópteros, vehículos especiales, motocicletas, equipos de inteligencia y tecnología para ampliar la cobertura de búsqueda.
Uno de los puntos inspeccionados se encuentra entre las aldeas de El Higuero y El Higuerito, en Yorito, donde elementos de la Policía Militar localizaron una cueva que presuntamente habría sido utilizada como refugio.
Las autoridades intensificaron la búsqueda de Esteban Gumercindo Ferrera Rodas luego de que se le atribuyera la responsabilidad de cuatro masacres en las que murieron 12 personas el pasado miércoles 18 de noviembre.
Tras las masacres, circularon audios atribuidos a Ferrera en los que habría amenazado con provocar más muertes si no liberaban a su hermana y a su madre, quienes fueron detenidas el 15 de noviembre por su presunta colaboración con la estructura, catalogada como terrorista. Asimismo, habría amenazado de muerte al presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano.
Los operativos continúan en las montañas de Yoro y, hasta el momento, las autoridades reportan tres bajas de presuntos integrantes de esta estructura criminal.