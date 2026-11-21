La Policía Nacional brindó imágenes del operativo donde murieron tres integrantes del "Cartel del Diablo" en las montañas de Yoro. Los delincuentes tenían hasta una estatuilla de la Santa Muerte y estaban fuertemente armados.
La Policía Nacional informó la tarde de este 21 de noviembre que tres personas fallecieron en un enfrentamiento durante un operativo contra el "Cartel del Diablo".
La institución precisó que estas personas eran delincuentes y horas después se confirmó que pertenecían a la banda delictiva referida.
"Tres delincuentes abatidos en enfrentamiento en Yoro, tras operación contra el Cartel del Diablo. Estamos en guerra contra la criminalidad", indicó en redes sociales la Policía Nacional.
En el operativo se utilizaron hasta francotiradores desde helicópteros para dar con la muerte de los miembros del "Cartel del Diablo".
Desde el 18 de noviembre, tras las masacres en Yorito, Yoro, se desplegaron más de 400 elementos a las montañas del departamento.
El operativo estuvo liderado por la Policía Nacional con el apoyo de elementos de la Policía Militar del Orden Público (PMOP).
Fue en el ocaso de la tarde de hoy y el génesis de la noche que tres miembros de la pandilla fueron abatidos. La Policía informó que ningún agente fue herido.
Los miembros del "Cartel del Diablo" tenían armas de grueso calibre y otros artefactos que les ayudaba a movilizarse sin ser detectados, hasta este día.
Los integrantes del grupo delictivo entraron en combate con los elementos y sucumbieron ante la presencia policial y militar en las montañas.
El despliegue en Yoro desde el 18 de noviembre incluye helicópteros, vehículos Black Mamba, más de 400 elementos, motocicletas, autos y otros recursos que ayuden a desmantelar "El Cartel del Diablo".
Algo que llamó la atención tras quitarle la vida a los delincuentes es que tenía una estatuilla de la Santa Muerte. Esta es una representación popular de la figura de la religiosidad popular mexicana mediante un esqueleto vestido con túnica o manto.
La figura de la Santa Muerte se usa para pedir protección contra enemigos, peligros, enfermedades o energías negativas. También sirve para invocar una “buena muerte”.
Uno de los delincuentes quedó tirado junto a una manta que decía "Cartel del Diablo".
El jefe del "Cartel del Diablo" es Esteban Gumercindo Ferrera Rodas, por quien se da 5 millones de lempiras como recompensa para el que dé información que lleve a su captura.