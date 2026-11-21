En agosto del 2025 dijo en una entrevista a EL HERALDO: "tuve un encuentro con el Señor Jesucristo que cambió mi vida de forma radical y eso es lo más hermoso que me ha pasado en la vida". Hoy, tras su primera audiencia, dijo que todo esto "es una cortina de humo" y que interpondrá una demanda por 30 millones de lempiras, dinero que según el MP amasa en fortuna y no ha podido justificar.