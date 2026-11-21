¿Quién es Kensy Ivette García Torres, "La muñeca de la mafia” que vivía entre lujos en San Pedro Sula y fue capturada? Ella está siendo acusada de lavado de activos agravado tras no poder justificar más de 30 millones de lempiras y otros lujos. ¿Qué se sabe de ella?
Kensy Ivette García Torres es licenciada en Administración de Empresas y ha sido comerciante en rubros como el café, la exportación y la hotelería.
En marzo de 2022 fue detenida por agentes federales en el aeropuerto de Miami antes de abordar un vuelo hacia San Pedro Sula. Según investigaciones conjuntas entre la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic) y el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), ella es vinculada como socia del narcotraficante extraditado Fredy Mármol.
Este sábado 21 de noviembre de 2026, un juez en materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción le dictó detención judicial por suponerla responsable del delito de lavado de activos agravado.
El Ministerio Público afirma que Kensy Torres hizo movimientos financieros de origen no justificado. De acuerdo con las investigaciones, la imputada gestó diferentes operaciones financieras y patrimoniales a través del sistema financiero nacional, cuyos montos superarían los 30 millones de lempiras.
Fue detenida en una lujosa vivienda de la residencial Los Cedritos, San Pedro Sula. El operativo se dio por parte de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic) y la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (Fescco), con el respaldo del Buró Federal de Investigaciones (FBI).
En 2022, tras ser detenida en Estados Unidos, firmó un acuerdo de culpabilidad ante la Fiscalía de Miami en el que admitió haber conspirado entre octubre de 2018 y julio de 2019 para lavar más de 1.8 millones de dólares provenientes del narcotráfico.
En ese momento plasmó en el acuerdo de culpabilidad que percibió más de 121 mil dólares en comisiones por repatriar esas ganancias ilícitas mediante entregas de efectivo y mensajeros humanos.
Fue condenada por la Corte Federal del Distrito Sur de Florida en agosto de 2022 a 37 meses de prisión, pena que cumplió en la cárcel federal de mujeres de Aliceville, en Alabama. Recuperó su libertad en octubre de 2024 y fue deportada a Honduras.
En agosto del 2025 dijo en una entrevista a EL HERALDO: "tuve un encuentro con el Señor Jesucristo que cambió mi vida de forma radical y eso es lo más hermoso que me ha pasado en la vida". Hoy, tras su primera audiencia, dijo que todo esto "es una cortina de humo" y que interpondrá una demanda por 30 millones de lempiras, dinero que según el MP amasa en fortuna y no ha podido justificar.